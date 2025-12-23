جلسة احتواء من حسام حسن مع إمام عاشور بعد التغيير المبكر أمام زيمبابوي

قام حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعقد جلسة سريعة مع إمام عاشور لاعب المنتخب، عقب نهاية مباراة زيمبابوي التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك لاحتواء اللاعب بعد استبداله مبكرًا والدفع بمصطفى محمد بدلًا منه.

وأكد حسام حسن خلال حديثه مع إمام عاشور أن قرار التغيير جاء في مصلحة الفريق، خاصة في ظل تأثر اللاعب بدنيًا نتيجة الغياب عن المباريات خلال الفترة الماضية، وحاجته للعودة إلى أجواء المنافسات بشكل تدريجي.

وشدد المدير الفني على أنه يقدر جيدًا أهمية إمام عاشور داخل صفوف المنتخب، ويثق في قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة حال وصوله إلى الجاهزية الكاملة، مؤكدًا أن اللاعب سيكون له دور كبير ومؤثر في المباريات المقبلة من البطولة.

تصريحات حسام حسن

وفي سياق متصل، أعرب حسام حسن عن سعادته بتحقيق الفوز على زيمبابوي في مستهل مشوار منتخب مصر في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن البداية بالفوز تمثل دفعة معنوية مهمة رغم صعوبة المباراة وسيناريوها المعقد.

الفوز على زيمبابوي

وكان منتخب مصر قد نجح في تحويل تأخره بهدف سجله برينس دوبي في الدقيقة 20 إلى فوز ثمين بنتيجة 2–1، بعدما أحرز عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة 63، قبل أن يخطف محمد صلاح هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدار، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

صعوبة المباراة

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن لاعبيه صعّبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف الأول، الذي جاء على عكس سير اللعب، وهو ما دفع الجهاز الفني لتغيير طريقة اللعب بعد التأخر في النتيجة.

وأشار إلى أن غياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى كانا السبب الرئيسي في إهدار عدد من الفرص المحققة، خاصة خلال أول 15 دقيقة من اللقاء.

ثقة لاعبي زيمبابوي

وأكد حسام حسن أن هدف التقدم منح لاعبي زيمبابوي ثقة كبيرة ورفع من حالتهم المعنوية، ما جعلهم يقاتلون على كل كرة طوال المباراة، مشددًا في الوقت نفسه على أن منتخب مصر فرض سيطرته على مجريات اللعب في شوطي اللقاء، ونجح في النهاية في فرض كلمته وتحقيق الفوز المستحق.

وأضاف المدير الفني أن الجهاز الفني واللاعبين خرجوا بالعديد من الدروس المستفادة من سيناريو المباراة، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات تُكسب الفريق خبرات مهمة في التعامل مع الضغوط والعودة في النتيجة خلال البطولات الكبرى.

صعوبة المجموعة

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يتوقع صعوبة المجموعة، في ظل رغبة جميع المنتخبات الأربعة في المنافسة بقوة على التأهل إلى الدور الثاني، مشيرًا إلى أن منتخب مصر جاء إلى المغرب من أجل المنافسة على اللقب القاري، إلى جانب عدد من المنتخبات الأخرى المرشحة للتتويج بالبطولة.