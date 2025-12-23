قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة احتواء من حسام حسن مع إمام عاشور بعد التغيير المبكر أمام زيمبابوي

حسام حسن وغمام عاشور
حسام حسن وغمام عاشور

قام حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعقد جلسة سريعة مع إمام عاشور لاعب المنتخب، عقب نهاية مباراة زيمبابوي التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك لاحتواء اللاعب بعد استبداله مبكرًا والدفع بمصطفى محمد بدلًا منه.

وأكد حسام حسن خلال حديثه مع إمام عاشور أن قرار التغيير جاء في مصلحة الفريق، خاصة في ظل تأثر اللاعب بدنيًا نتيجة الغياب عن المباريات خلال الفترة الماضية، وحاجته للعودة إلى أجواء المنافسات بشكل تدريجي. 

وشدد المدير الفني على أنه يقدر جيدًا أهمية إمام عاشور داخل صفوف المنتخب، ويثق في قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة حال وصوله إلى الجاهزية الكاملة، مؤكدًا أن اللاعب سيكون له دور كبير ومؤثر في المباريات المقبلة من البطولة.

تصريحات حسام حسن

وفي سياق متصل، أعرب حسام حسن عن سعادته بتحقيق الفوز على زيمبابوي في مستهل مشوار منتخب مصر في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن البداية بالفوز تمثل دفعة معنوية مهمة رغم صعوبة المباراة وسيناريوها المعقد.

الفوز على زيمبابوي

وكان منتخب مصر قد نجح في تحويل تأخره بهدف سجله برينس دوبي في الدقيقة 20 إلى فوز ثمين بنتيجة 2–1، بعدما أحرز عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة 63، قبل أن يخطف محمد صلاح هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدار، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

صعوبة المباراة

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن لاعبيه صعّبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف الأول، الذي جاء على عكس سير اللعب، وهو ما دفع الجهاز الفني لتغيير طريقة اللعب بعد التأخر في النتيجة.

وأشار إلى أن غياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى كانا السبب الرئيسي في إهدار عدد من الفرص المحققة، خاصة خلال أول 15 دقيقة من اللقاء.

ثقة لاعبي زيمبابوي

وأكد حسام حسن أن هدف التقدم منح لاعبي زيمبابوي ثقة كبيرة ورفع من حالتهم المعنوية، ما جعلهم يقاتلون على كل كرة طوال المباراة، مشددًا في الوقت نفسه على أن منتخب مصر فرض سيطرته على مجريات اللعب في شوطي اللقاء، ونجح في النهاية في فرض كلمته وتحقيق الفوز المستحق.

وأضاف المدير الفني أن الجهاز الفني واللاعبين خرجوا بالعديد من الدروس المستفادة من سيناريو المباراة، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات تُكسب الفريق خبرات مهمة في التعامل مع الضغوط والعودة في النتيجة خلال البطولات الكبرى.

صعوبة المجموعة

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يتوقع صعوبة المجموعة، في ظل رغبة جميع المنتخبات الأربعة في المنافسة بقوة على التأهل إلى الدور الثاني، مشيرًا إلى أن منتخب مصر جاء إلى المغرب من أجل المنافسة على اللقب القاري، إلى جانب عدد من المنتخبات الأخرى المرشحة للتتويج بالبطولة.

حسام حسن منتخب مصر إمام عاشور بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

إخماد حريق في أشجار جافة بقطعة أرض تابعة للآثار بمنطقة الهرم

سارة خليفة

للإخلال الجوهري بحق الدفاع.. محامي سارة خليفة يدفع ببطلان انعقاد المحاكمة بالتجمع

سارة خليفة

محامي سارة خليفة يطالب ببراءة موكلته في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد