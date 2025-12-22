عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح وصل إلى مرحلة استثنائية في مسيرته الكروية، جعلته خارج نطاق التقييم التقليدي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة ودور قيادي مؤثر داخل الملعب وخارجه.

وخلال حديثه في برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أوضح عبد اللطيف أن محمد صلاح يعد قيمة عالمية معروفة للجميع، ومصدر فخر للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن ما يقدمه يتجاوز الأرقام ليشمل التأثير الفني والذهني داخل الفريق.

وتطرق عبد اللطيف إلى أسلوب الكابتن حسام حسن في إدارة المنتخب، مؤكدًا أنه ينجح في تخفيف الضغوط عن اللاعبين، على غرار ما كان يفعله الراحل محمود الجوهري، وهو ما يساعد على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وشدد نجم المنتخب السابق على أهمية امتلاك لاعبي المنتخب ثقافة الأداء الجماعي والعمل من أجل مصلحة الفريق، معتبرًا أن النجومية الحقيقية تكمن في خدمة المنتخب، وليس فقط في تسجيل الأهداف.

وعن المنافس، أشار عبد اللطيف إلى أن منتخب زيمبابوي يعتمد بشكل كبير على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وهو ما يتطلب تركيزًا عاليًا من لاعبي المنتخب المصري طوال المباراة.