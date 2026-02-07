قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دوري أبطال أفريقيا| جاب الله يكشف عن تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبية القبائل

تريزيجيه
تريزيجيه
إسلام مقلد

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن محمود حسن تريزيجيه شعر بآلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا والتي خرج على أثرها بعد نهاية الشوط الأول. 

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع للأشعة بعد عودة البعثة للقاهرة للوقوف على حالته.

مجريات اللقاء

مرت 75 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط من جانب الفريق الجزائري على مرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 16 أهدر أيمن محيوس هدف محقق لشبيبة القبائل ولكن تألق محمد هاني التي ارتدت الكرة في جسده، وفي الدقيقة 20 تعاطف القائم الأيمن مع شوبير في فرصة خطيرة اخرى.

وتدارك النادي الأهلي المشاكل وعاد للقاء وحاول السيطرة على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على مرمى الفريق الجزائري.

إصابة تريزيجيه

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة عضلية في العضلة الخلفية ليخرج على إثرها مصابا من اللقاء ويحل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الشوط الثاني تراجع النادي الأهلي لمناطقه الخلفية مما سبب ضغط على مرمى شوبير، وأهدر فريق شبيبة القبائل أكثر من فرصة للتهديف لكن تألق شوبير حال دون ذلك.

وأجرى ييس توروب تغييرين فيمنتصف الشوط الثاني بنزول احمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد بدلا من أحمد نبيل كوكا وأشرف بن شرقي.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، مروان عثمان.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه شبيبة القبائل اليوم

 لعب الأهلي مع شبيبة القبائل خمس مباريات خلال ثلاث موجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات هذا الموسم 2025-2026، فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 4-1، أحرز محمود حسن تريزيجيه هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور، ويقام الليلة لقاء العودة بالجزائر.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 29 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 42 هدفاً واستقبلت شباكه 23 هدفاً.


 

النادي الأهلي الأهلي محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه دوري أبطال إفريقيا

