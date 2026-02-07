ياسر ريان: صفقة كامويش عادية.. وإمام عاشور الأهم في مصر

انتقد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، مستوى الفريق الأحمر خلال مشواره في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الأداء الحالي لا يرقى لطموحات جماهير القلعة الحمراء.

وقال ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي افتقد الشراسة الهجومية في الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة أن يدرك اللاعبون قيمة قميص النادي الأهلي والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

وأضاف أن جودة تعاقدات الأهلي في الفترة الماضية ليست الأفضل، مؤكدًا أن المهاجم كامويش “ضعيف فنيًا” ولا يليق بأن يكون رأس حربة للفريق، واصفًا الصفقة بأنها “عادية” ولا تمثل إضافة مرعبة للمنافسين، وأن جراديشار أفضل منه فنيًا.

وتطرق ريان إلى بعض القرارات الفنية، حيث أوضح أن المدير الفني “ييس توروب” يرى أن يوسف بلعمري ليس جاهزًا من الناحية الفنية، كما أخطأ في توقيت الدفع بـ أحمد عيد في ظهوره الأول مع الفريق.

وأشاد نجم الأهلي السابق بـ إمام عاشور، مؤكدًا أنه لاعب مؤثر للغاية ويُعد أهم لاعب في مصر حاليًا.

ووجه التحية لـ وليد صلاح الدين على قراره المتعلق بإمام عاشور؛ لما فيه مصلحة الفريق والانضباط داخل صفوفه.