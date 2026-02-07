الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا على كل من: كريم سامح شعبان، ومحمود عبد الله عبد القادر، والسجن المؤبد للمتهم خميس عبد الله عبد القادر؛ لاتهامهم بقتل سمير صالح- سائق توك توك، الذي تربطهم علاقة مصاهرة؛ وذلك بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وطليقته.

كما قضت المحكمة- برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية كل من المستشارين نبيل سعد إبراهيم، وأحمد حسن حمودة، وطاهر جابر الخراش- ببراءة المتهم الرابع محمد عبد الله عبد القادر، من الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت منطقة السعرانية، التابعة لمركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، إذ لقي سائق توك توك مصرعه؛ متأثرًا بإصابته بكدمات في الرأس بواسطة عصا خشبية، وذلك على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها؛ بسبب خلافات بين المجني عليه وطليقته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول سائق توك توك إلى المستشفى العام جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين، وذلك على خلفية خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتقنين الإجراءات؛ تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.