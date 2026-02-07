قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد محطة PS3 لرفع مياه الصرف وبحيرات نيو مارينا" والبوغاز

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

استكمل  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد محطة PS3 لرفع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وخطوط الطرد بمارينا ٨ المطلة على بحيرة بمنطقة نيو مارينا، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز القرى السياحية.


وتجول المهندس شريف الشربيني، بالأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة والتي تنقسم   إلى  جزئين: محطة رفع صرف مطر بطاقة ٢٠ ألف م3 / يوم، و محطة رفع صرف صحي بطاقة ٧ آلاف م3 / يوم بمساحة ١١٠٠ م٢، وستخدم المحطة سكان (M8 BY THE LAKE).

ثم تفقد وزير الإسكان  (المرحلة الأولى من بحيرات نيو مارينا)، والتي تقع  جنوب الطريق الدولي الساحلي أمام مارينا ۸ وتهدف لإحياء المناطق الجنوبية واستغلالها، و المرحلة الأولى من البحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا، والتي بلغت نسبة تنفيذها  مرحلة متقدمة.

و تفقد مشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا.


كما تجول الوزير  بالمشروعات  الاستثمارية المطلة على البحيرات ومنها:" Marina8 by the Lake"  الجاري تنفيذه حاليا، والذي يضم وحدات سكنية فاخرة، ومطاعم ومقاهي راقية تطل على البحيرات، بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"،  مؤكداً ضرورة أن يسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال وتوحيد ألوان الوجهات للمشروعات السكنية، وضغط الجداول زمنية لكافة الأعمال بالمشروعات والتواجد الميداني المستمر للمتابعة على الأرض، للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

