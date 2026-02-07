مرزوق يوقد شعلة الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 لمحافظة الدقهلية.. صور

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالديوان العام للمحافظة، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 للمحافظة.

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإيقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام ديوان عام المحافظة، إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 للمحافظة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لشعب الدقهلية وتاريخه العريق، مؤكداً أن هذه الاحتفالات تأتي تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ظل رؤيته الحكيمة للوطن في مرحلته التاريخية الراهنة.

وشهد مراسم إيقاد الشعلة، اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، العميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وممثلو رجال الدين الإسلامي والمسيحي، مديرو المديريات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء،

و، بعث المحافظ بالتهنئة لشعب الدقهلية، قائلاً: "كل عام وشعب مصر والدقهلية بخير"، داعياً المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظها وشعب الدقهلية من كل مكروه.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها يتزامن مع اليوبيل الذهبي لذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم، كما يتزامن مع إعادة احياء قصر ثقافة المنصورة واعادة مسرح كوكب الشرق من جديد، وافتتاحه غدا في الاحتفال الرئيسي بالعيد القومي على مسرح ام كلثوم بقصر الثقافة، كما تتزامن الاحتفالات مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب عن خالص تقديره لأهالي الدقهلية معربا عن شكره لهم في المشاركة الفعالة والمتميزة في الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية، مؤكداً أن الدقهلية تزخر بالعديد من الرموز والأعلام في جميع المجالات لنفخر بهم في كافة المحافل المحلية والدولية.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يتوانى عن السعي لتوفير وتحقيق تطلعات وطموحات أبناء الدقهلية، وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في ربوع محافظة الدقهلية.

كذلك أكد محافظ الدقهلية أنه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ نعمل سويا جنبا إلى جنب كفريق واحد في منظومة من التعاون والتنسيق لتلبية احتياجات ومتطلبات أبناء الدقهلية كل في موقعه بما يخدم الصالح العام لأبنائنا في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء مرزوق أن الدقهلية محافظة عريقة بتاريخها وأهلها، وسُميت عاصمتها "المنصورة" لما حققه شعبها من نصر كبير سُطِّر بأحرف من نور في سجل التاريخ، عندما انتصر أجدادنا في 8 فبراير عام 1250م على قوات الغزو الصليبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأسروه في دار ابن لقمان، ليبقى هذا اليوم محفوراً في تاريخ نضال مصر وبسالة أهالي الدقهلية.

وأضاف المحافظ أن هذا النصر التاريخي ليس الوحيد الذي شهدته أرض الدقهلية، ففي سمائها دارت أكبر معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث، حين حققت القوات الجوية المصرية انتصاراً ساحقاً على الطيران الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة 1973، خلال أطول معركة جوية دارت في سماء مدينة المنصورة.