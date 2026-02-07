قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: قطاع الاتصالات داعم للتوظيف ومنصة لتعزيز ريادة مصر في اقتصاد المعرفة
الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرزوق يوقد شعلة الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 لمحافظة الدقهلية.. صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالديوان العام للمحافظة، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 للمحافظة.

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإيقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام ديوان عام المحافظة، إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 للمحافظة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لشعب الدقهلية وتاريخه العريق، مؤكداً أن هذه الاحتفالات تأتي تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ظل رؤيته الحكيمة للوطن في مرحلته التاريخية الراهنة.

وشهد مراسم إيقاد الشعلة، اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، العميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وممثلو رجال الدين الإسلامي والمسيحي، مديرو المديريات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، 

و، بعث المحافظ بالتهنئة لشعب الدقهلية، قائلاً: "كل عام وشعب مصر والدقهلية بخير"، داعياً المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظها وشعب الدقهلية من كل مكروه.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها يتزامن مع اليوبيل الذهبي لذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم، كما يتزامن مع إعادة احياء قصر ثقافة المنصورة واعادة مسرح كوكب الشرق من جديد،  وافتتاحه غدا في الاحتفال الرئيسي بالعيد القومي على مسرح ام كلثوم بقصر الثقافة، كما تتزامن الاحتفالات مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب  عن خالص تقديره لأهالي الدقهلية معربا عن شكره لهم في المشاركة الفعالة والمتميزة في الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية، مؤكداً أن الدقهلية تزخر بالعديد من الرموز والأعلام في جميع المجالات لنفخر بهم في كافة المحافل المحلية والدولية.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يتوانى عن السعي لتوفير وتحقيق تطلعات وطموحات أبناء الدقهلية، وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في ربوع محافظة الدقهلية.

كذلك أكد محافظ الدقهلية أنه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ نعمل سويا جنبا إلى جنب كفريق واحد في منظومة من التعاون والتنسيق لتلبية احتياجات ومتطلبات أبناء الدقهلية كل في موقعه بما يخدم الصالح العام لأبنائنا في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء مرزوق أن الدقهلية محافظة عريقة بتاريخها وأهلها، وسُميت عاصمتها "المنصورة" لما حققه شعبها من نصر كبير سُطِّر بأحرف من نور في سجل التاريخ، عندما انتصر أجدادنا في 8 فبراير عام 1250م على قوات الغزو الصليبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأسروه في دار ابن لقمان، ليبقى هذا اليوم محفوراً في تاريخ نضال مصر وبسالة أهالي الدقهلية.

وأضاف المحافظ أن هذا النصر التاريخي ليس الوحيد الذي شهدته أرض الدقهلية، ففي سمائها دارت أكبر معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث، حين حققت القوات الجوية المصرية انتصاراً ساحقاً على الطيران الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة 1973، خلال أطول معركة جوية دارت في سماء مدينة المنصورة.

الدقهليه محافظه محافظ عيد الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

محكمة

الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا لخلافات سابقة في شبرا الخيمة

متهم في 18 واقعة | القبض على مستريح الملابس لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء أموالهم في الجمالية

متهم في 18واقعة | القبض على مستريح الملابس للنصب على المواطنين في الجمالية

تشييع الجنازة

حزن وبكاء .. تشييع جنازة سيدة ونجلها بعد العثور عليهما مقتولين بكفر الشيخ| شاهد

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد