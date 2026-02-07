محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض الدائم بشرق المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد أن المحافظة تواصل جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها الخبز المدعم، مشددًا على أن توفير الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وآمنة يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه لمنع التزاحم أمام مخبز المحافظة الكبير بمدينة المنصورة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم افتتاح منفذ جديد لمخبز المحافظة للخبز المدعم بالمعرض الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على حصتهم اليومية من الخبز المدعم دون عناء أو ازدحام.

وأضاف بأن المنفذ الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة توزيع الخبز المدعم، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحقيق راحة المواطنين وضمان حصولهم على الخبز بجودة مناسبة وفي سهولة ويسر.

وأشار إلى أن المنفذ الجديد يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على مخبز المحافظة الكبير بالمنصورة، ويحد من التكدسات والزحام، خاصة خلال فترات الذروة، بما يحقق الانضباط ويساعد على تنظيم عملية صرف الخبز بصورة حضارية.

وشدد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة لأداء المنفذ الجديد، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز وجودته، ووجه بضرورة حسن معاملة المواطنين وتوفير الخدمة لهم بالشكل اللائق، مع الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتوسعات حال الحاجة، بما يواكب احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.