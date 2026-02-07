صحة الدقهلية: ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وبحوزته أدوية مجهولة المصدر

شدد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على ضرورة تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، منوها بأن لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، قامت تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة نبروه.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور محمود الصاوي والدكتور أحمد بهرام من إدارة العلاج الحر، وبمرافقة الدكتور محمد أمين ممثل هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع ممثلي الرقابة التجارية.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط خريج تربية رياضية يدير مركزًا للعلاج الطبيعي دون ترخيص بمدينة نبروه، وبحوزته كمية من الأدوية مجهولة المصدر.

وعلى الفور تم تحرير محاضر بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، إلى جانب محاضر بالمخالفات الدوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على قسم شرطة نبروه.

وأكد الدكتور محمد فؤاد على إلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بتعليق التراخيص الخاصة بها في مكان ظاهر وواضح للمترددين عليها، مناشدًا المواطنين التواصل مع إدارة العلاج الحر بالمديرية في حال وجود أي شكوك حول مقدمي الخدمة داخل المنشآت الطبية الخاصة.