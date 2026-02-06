محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

استقبل طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وذلك في مستهل زيارتهما للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ٧٧٦ لمحافظة الدقهلية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وعماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، وعماد الدكروري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور السيد ربيع، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

رحّب محافظ الدقهلية بضيوف المحافظة، معربًا عن سعادته بمشاركتهم أبناء الدقهلية احتفالاتهم بالعيد القومي، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تُجسِّد تاريخًا مشرفًا من النضال والعطاء، وتعكس ما قدّمه أبناء الدقهلية عبر العصور من تضحيات في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي يُعزِّز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية تأتي تأكيدًا لدور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم الوطنية، ونشر الوعي الصحيح، وتعميق مفاهيم العمل والبناء والانتماء، مشددًا على أن الدعوة إلى الله ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح المجتمع وبناء الإنسان.

فيما أعرب مفتي الديار المصرية عن تقديره لمحافظة الدقهلية وأهلها، مؤكدًا أن الأعياد القومية تمثل محطات مهمة لاستحضار قيم التضحية والفداء، وتعزيز روح التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن، بما يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وعقب الاستقبال، توجّه محافظ الدقهلية برفقة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية إلى مسجد النصر بمدينة المنصورة لأداء شعائر صلاة الجمعة، وسط حشود كبيرة من المصلين، ضمن البرنامج الرسمي للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلمي الجمل، وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد شرف الدين - إمام وخطيب المسجد، تحت عنوان: "الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأكد خطيب الجمعة، أن الدعوة إلى الله تقوم على الحكمة والرفق وحسن الخلق، مشيرًا إلى أن الكلمة الطيبة والسلوك القويم من أعظم وسائل التأثير في النفوس، وأن الإسلام دين رحمة وبناء، يدعو إلى التعايش والتسامح، والعمل الجاد من أجل عمارة الأوطان وحفظ أمنها واستقرارها.

وعقب الصلاة، حرص الوزير على الجلوس بين جموع المصلين، في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة في أجواء شهر شعبان المبارك.