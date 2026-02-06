بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم

نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية ، إحتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم ، فى ضوء إحتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـــ 74، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الإحتفالية توزيع بعض المساعدات العينية والغذائية والأجهزة كهربائية، من بينها مستلزمات منزلية وأجهزة للمقبلات على الزواج من أبناء النزلاء والمفرج عنهم ، وذلك فى إطار المساعدات الدورية التى تقدمها الوزارة لهم بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتصحيح مسارهم ، وسرعة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وذلك فى ضوء على حرص الوزارة على تقديم الدعم المادى والإجتماعى لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم، ومتابعتهم بشكل مستمر، تنفيذاً للأبعاد الإنسانية للمنظومة العقابية الحديثة، بما يسهم فى تهيئة بيئة مناسبة لبداية حياة جديدة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة ذات البعد الإنسانى، والتى تمتد بالرعاية الإجتماعية من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى أسرهم والمفرج عنهم.





