تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية، جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا؛ في محاولة جديدة لتكثيف الضغط على اقتصاد موسكو الحربي عالي الكثافة، وإجبارها على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، بعد ظهر اليوم الجمعة: "بينما تواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها بشجاعة استثنائية في ساحة المعركة؛ يُصعّد الكرملين من جرائم الحرب، ويستهدف المنازل والبنية التحتية المدنية عمدًا".

وأضافت: "لن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة إلا إذا تعرضت للضغط. هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا. ولهذا السبب نُصعّد موقفنا اليوم".

وأكدت فون دير لاين أن العنصر الرئيسي في هذه الحزمة هو حظر كامل للخدمات البحرية؛ يهدف إلى زيادة إضعاف عائدات روسيا من الطاقة، وضرورة تنفيذه "بالتنسيق مع الشركاء ذوي التوجهات المماثلة بعد اتخاذ قرار" على مستوى مجموعة السبع.

وتقضي الخطة، التي سبق أن دعت إليها فنلندا والسويد، بمنع شركات الاتحاد الأوروبي من تقديم أي نوع من الخدمات، كالتأمين والشحن ودخول الموانئ، للسفن التي تحمل النفط الخام الروسي.

وحتى الآن، سمح الاتحاد الأوروبي بتقديم هذه الخدمات، ولكن فقط لناقلات النفط التي تلتزم بسقف أسعار مجموعة السبع، والذي تم تطبيقه منذ ديسمبر 2022.