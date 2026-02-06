مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد النصر بمدينة المنصورة

أدى أ.د.نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة في مسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور اللواء، طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والدينية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال776.

وقد قام مفتي الجمهورية بزيارة ديوان عام محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق الثامن من فبراير من كل عام يُجسِّد صفحةً مشرقة من تاريخ الوطن، ويُخلِّد ذكرى بطولات أبناء المنصورة وما سطَّروه من مواقف وطنية خالدة في الدفاع عن أرض مصر وصون كرامتها والتصدي للحملة الأوروبية وأسر قائدها لويس التاسع في ملحمة تاريخية، بما يعكس ما يتمتع به أبناء الدقهلية من روح وطنية صادقة وإرادة صلبة عبر التاريخ، مشير إلى أن استحضار هذه المناسبات الوطنية يعمِّق معاني الانتماء والوفاء، ويُعزِّز قيم التضامن والعمل المشترك، ويجدد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بما يليق بمكانة هذه المحافظة العريقة ودورها الوطني الممتد، كما قام فضيلته بزيارة نادي العاملين بالمحافظة والذي يخدم أبناء محافظة الدقهلية.

حضر الصلاة، اللواء، طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أ.د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السيد الدكتور، أحمد العدل نائب المحافظ، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.