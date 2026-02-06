كيف تستعد الأسرة دينيا واقتصاديا لشهر رمضان؟.. روشتة سهلة ومخططة جيدا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2026 ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار، أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال ستُذاع على الهواء مباشرة؛ بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.

الاستعداد لشهر رمضان

من جهته، أكد الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أهمية استثمار الأيام المتبقية من شهر شعبان؛ للتحضير النفسي والروحي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يجدد عهد الصِّلَة بالله؛ مع رؤية الهلال، مؤكدًا أن الاستعداد لشهر رمضان يبدأ بتقوية العلاقة مع الله، وتجديد النية في الطاعات، واستقبال الشهر الكريم بالفرح والأمل.

وأوضح أن شهر رجب وشعبان يمثلان مرحلة تحضيرية لزراعة الطاعات، بينما يُعد رمضان شهر الحصاد الروحي.

وأشار إلى أن اتباع سنة النبي- صلى الله عليه وسلم-، ومراجعة القرآن الكريم قبل دخول رمضان؛ يساعد في تعزيز المناعة الروحية للمؤمنين.

كيف تخطط الأسرة اقتصاديا لشهر رمضان؟

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة هدى شعبان، أستاذ الفلسفة في علوم الاقتصاد المنزلي بجامعة عين شمس، إن شهر رمضان يجب أن نغير مفهومنا عنه؛ حتى نستقبله بالترحاب، فهو شهر الصيام وليس شهر الطعام وعلينا تعديل هذه المفاهيم.

وأضافت “شعبان”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الثقافة الموروثة ربطت شهر رمضان بالعزومات والولائم وكثرة الأكل، والمشكلة تكمن في سوء التخطيط لشهر رمضان.

وأشارت إلى أن شهر رمضان موسم عبادة وتنظيم وترتيب أولويات، وليس موسم شراء وتبذير.

ونوهت بضرورة تحديد ميزانية لشهر رمضان قبل النزول للسوق، وتحديد كمية الطعام التي يحتاجها المنزل للإفطار والسحور خلال الشهر، وفقا لعدد أفراد الأسرة، دون إسراف أو تبذير.