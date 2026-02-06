قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

اداء صلاة الجمعة
اداء صلاة الجمعة
همت الحسينى

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب أداء الصلاة إلتقى محافظ الدقهلية،  بالمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أهالي الدقهلية الاحتفال بذكرى عظيمة، الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يرسخ مفهوم البطولة والبسالة والتضحية في صد أي عدوان على وطننا الغالي.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره وسعادته لحضور ومشاركة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور مفتي الجمهورية، شعب الدقهلية في الاحتفالات بعيدها القومي، كما وجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لأبناء الدقهلية، على مشاركتهم البارزة في الاحتفالات بالعيد القومي، الذي يؤكد على وعي أبناء الدقهلية وحرصهم على إحياء هذه الذكرى لتتوارثها الأجيال على مر الزمان.


 وألقى الدكتور أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، خطبة الجمعة وأكد فيها أن الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ليس خطابًا على المنابر بل سلوك شخصي من كل واحد منا، والحمد لله الذي أمر بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجعلها سبيل الأنبياء والصالحين، فيا عبد الله كن داعيا إلى الله بالحال والمقال، فعندما تنصح أحدا فحاذر أن يختلط عندك أسلوب النصح بالتشهير، واعلم بأن من أبهى تجليات الإنسانية الراقية أن يتجمل المرء بأدب الاختلاف، ويتحلى بفقه الإنصاف، جعلنا الله من المتجملين بهذه الأخلاق النبيلة، والخصال الكريمة.

وتأتي في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، الذي يوافق ذكري انتصارات شعب المنصورة علي حملات الغزو الأوروبي في 8 فبراير عام 1250م، وصد الحملة الأوروبية وأسر قائدها لويس التاسع ملك فرنسا وايداعه دار ابن لقمان بالمنصورة، ليصبح هذا التاريخ عيدا قوميا للدقهلية يمثل رمزا للصمود والتحدي والبسالة.

الدقهليه محافظه مفتى وزير

