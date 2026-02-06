العيد القومي الـ 776... محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة في إطار الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 للمحافظة.

بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح. الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

.

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والمرافقين لهما معربا عن تقديره لزيارتهما محافظة الدقهلية، والمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وأكد أن وزارة الأوقاف لها بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي ،كما لها جهود كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف، مشيدا بدور فضيلة وزير الأوقاف وبدور أئمة المساجد في نشر الوعى وتعاليم الدين الصحيح.

كما أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة من فضيلة مفتي الجمهورية، والدور الملموس لدار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ الفهم الصحيح للدين، ومواجهة الفتاوى غير المسؤولة أو المتطرفة التي تثير الفتنة أو تضر بالمجتمع، ودور دار الإفتاء في تقديم التفسيرات الدينية المعتدلة والمتوازنة والصحيحة.

و أعرب وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على دعوته وكلماته الطيبة واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء، مشيرين إلى إنهم يتابعون جهود محافظ الدقهلية الملموسة فى خدمة المجتمع والسعي نحو توفير الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن وقرى المحافظة .