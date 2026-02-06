قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العيد القومي الـ 776... محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة في إطار الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 للمحافظة.

بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح. الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

.

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والمرافقين لهما معربا عن تقديره لزيارتهما محافظة الدقهلية، والمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وأكد أن وزارة الأوقاف لها بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي ،كما لها جهود كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف، مشيدا بدور فضيلة وزير الأوقاف وبدور أئمة المساجد في نشر الوعى وتعاليم الدين الصحيح.

كما أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة من فضيلة مفتي الجمهورية، والدور الملموس لدار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ الفهم الصحيح للدين، ومواجهة الفتاوى غير المسؤولة أو المتطرفة التي تثير الفتنة أو تضر بالمجتمع، ودور دار الإفتاء في تقديم التفسيرات الدينية المعتدلة والمتوازنة والصحيحة.

و أعرب وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على دعوته  وكلماته الطيبة واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء، مشيرين إلى إنهم يتابعون جهود محافظ الدقهلية الملموسة فى خدمة المجتمع والسعي نحو توفير الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن وقرى المحافظة .

الدقهليه محافظه مفتى الجمهوريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

مودي طليق البلوجر «روح»

روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد سير العمل من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو يصل إلى 115 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير

لعبة روبلوكس

شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد