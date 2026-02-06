قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القليوبية والدقهلية والبحيرة ..الصحة تعلن خدمات مجانية في 3 محافظات

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس  2026 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة . 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن القوافل ستضم  مجموعة من الخدمات الطبية الهامة وعلي رأسها . 

التخصصات الطبية

 

🟢نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال

🟢الباطنة - الأنف والأذن

🟢العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية

🟢خدمات الأشعة والتحاليل

أماكن تواجد القوافل 

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الكشف والعلاج مجاناً ضمن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية ، والتي تشمل 3 محافظات وهي :- 

  • القليوبية 
  • الدقهلية 
  • البحيرة 
قوافل طبية 

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ضمن خدمات مبادرة «صحتك سعادة» المعنية بالصحة النفسية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصحة النفسية وبناء الإنسان المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرحلة الأولى تشمل 6 مستشفيات كبرى تغطي مناطق جغرافية واسعة (القاهرة الكبرى، الدلتا، وجه بحري، والصعيد)، بواقع عيادة أسبوعية كل يوم أربعاء في المستشفيات التالية:
    •    العباسية للصحة النفسية
    •    الخانكة للصحة النفسية
    •    المعمورة للصحة النفسية (الإسكندرية)
    •    دميرة للصحة النفسية (الدقهلية)
    •    المنيا للصحة النفسية
    •    أسيوط للصحة النفسية

تستهدف هذه العيادات كافة الفئات العمرية، وتعمل وفق استراتيجية متكاملة تشمل التشخيص المبكر عبر فحوصات دقيقة لتقييم حالات الاستخدام المفرط، تحديد «الساعات الآمنة» لكل فئة عمرية، توفير أدوات قياس رقمية من خلال استطلاعات استقصائية، و«إستبيان إدمان الإنترنت» لتحديد المسار العلاجي المناسب، إلى جانب حملات توعية مكثفة عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية ومنصات التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الإدمان الرقمي.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الانتهاء من تدريب 120 من الأطقم الطبية والعاملين بالعيادات، لضمان تقديم رعاية متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأشارت الدكتورة سالي نوبي، مدير المنصة الوطنية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن هذه العيادات تمثل خطوة جوهرية لحماية النسيج المجتمعي وتنمية الموارد البشرية، داعية المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات التوعوية والتشخيصية المتاحة عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية على الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لمواجهة التحديات النفسية المعاصرة، خاصة في ظل انتشار الاستخدام الرقمي المفرط، بهدف حماية الصحة النفسية للأفراد والأسر، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان الرقمي وسبل الوقاية والعلاج.

نساء وولادة الأنف والأذن تنظيم الأسرة الأطفال العظام مارس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

عروس بني مزار المتوفيه

الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها

ترشيحاتنا

المتهمون

التحقيق مع المتورطين في معركة شارع العريش

إسعاف

إصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

صورة الحادث

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

بالصور

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد