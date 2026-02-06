تناولن وجبة كشرى..إصابة ثلاثة فتيات بالدقهلية بتسمم

اصيبت ثلاثه فتيات بتسمم اثر تناولهن وجبه كشري باحد المناطق بالدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة ثلاثة فتيات بتسمم إثر تناولهن وجبة كشرى بجوار أحد المولات بالصينية الثانية بالمنصوره.



حيث أصيبن بقئ واسهال مستمر عقب تناولهن الكشرى

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين اصابة كلا من شهد محسن عادل صديق19. عاما مقيمة ميت بدر خميس المنصورة بقئ واسهال

اية رضا محمد على مرسى 19 عاما مقيمة ميت خميس المنصورة

بقئ واسهال

بسمة عاطف على احمد 21 عاما مقيمة الناصرة محلة دمنة بقئ واسهال

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج؛ .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة