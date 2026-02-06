قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في السعودية
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل منتخب مصر للشابات أمام بنين في تصفيات إفريقيا

أميرة يوسف
أميرة يوسف
يسري غازي

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر تحت 20 سنة للبنات، بقيادة أميرة  يوسف عن التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره البنيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشابات، والتي تنطلق في تمام الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي.

التشكيل جاء على النحو التالي:

حبيبة عماد (1) - شيماء علي (2) - جنة أحمد (17) - حبيبة أشرف (14) - حنين زكي (13)  - منى فكري (5) - جوانا جورج (22) - منة عزت (19) - حبيبة بكتاش (7) - نغم النجار (9) - حبيبة عصام (10).

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين منتخب مصر للشابات ونظيره منتخب بنين ستقام في الثالث عشر من فبراير الحالي في توجو.

منتخب الشابات منتخب بنين تصفيات أمم إفريقيا أميرة يوسف

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

