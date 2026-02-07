إصابة أمين شرطة وخفير في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أمين شرطة وخفير نظامى بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم أمام قرية الرزقة على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ثصادم سيارة شرطة مع نقل مما أدى إلى إصابة شخصين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة اثنين هم السعيد عبد المنصف السعيد رزق 42 عاما مقيم السنطة غربية أمين شرطة.

وأصيب بكسر بالضلوع وعبد الله محمد المحمدي سيد 43 عاما مقيم بلقاس ..خفير نظامي وأصيب بكسر بالعضد الأيمن.



تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.