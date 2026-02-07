في مصلحة الأحمر.. مدرجات شبه خالية قبل قمة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

شهد محيط ملعب مباراة شبيبة القبائل والأهلي أجواء غير معتادة، قبل نحو نصف ساعة فقط من انطلاق المواجهة المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

حيث بدا الحضور الجماهيري ضعيفًا للغاية، وسط مدرجات شبه خالية، في مشهد لافت لمباراة تحمل طابعًا قاريًا كبيرًا.

وسائل إعلام جزائرية ترصد المقاطعة

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الجزائرية، فإن رابطة مشجعي شبيبة القبائل قررت مقاطعة المباراة، احتجاجًا على تراجع نتائج الفريق خلال مشواره في دور المجموعات من البطولة القارية، خاصة بعد استقراره في المركز الأخير بالمجموعة، ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين الجماهير.

نتائج مخيبة تُشعل الغضب

وجاءت هذه المقاطعة على خلفية الأداء المتواضع الذي قدمه شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث فشل الفريق في تحقيق النتائج المنتظرة، ما أفقد الجماهير الحماس لمساندته في مواجهة بحجم الأهلي، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

الأهلي حاضر والغياب في المدرجات

وفي الوقت الذي استعد فيه الأهلي للمباراة بكامل تركيزه من أجل تعزيز موقفه في المجموعة، طغى المشهد الجماهيري الهادئ على أجواء ما قبل اللقاء، ليطرح تساؤلات حول تأثير غياب الدعم الجماهيري على لاعبي شبيبة القبائل في واحدة من أصعب مبارياتهم بالبطولة.