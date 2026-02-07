قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

علاء عصام يكشف أسباب قرار فصله من حزب التجمع .. خاص

علاء عصام
علاء عصام
معتز الخصوصي

كشف علاء عصام ، عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع وأمين الشباب بحزب التجمع كواليس قرار فصله من حزب التجمع.

وقال عصام في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أنه من شهر ونصف انتقدت قيادات حزب التجمع وشبابه اختيارات سيد عبد العال رئيس حزب التجمع لنواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع كواليس أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اتخذ 
قرار اختيار نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر دون أن يعود إلى الأمانة العامة لحزب التجمع في ترشيح نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

كما أشار إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع انتهت فترة ولايتي من رئاسة حزب التجمع منذ عام ونصف ، وقولت له هذا الكلام على الجروب الخاص بحزب التجمع ، وقولت له أنه يرشح قيادات الحزب لاختيارهم كنواب في القائمة الوطنية و التي ستسانده لاختيار للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع.

وتابع : سيد عبد العال رئيس حزب التجمع يحاول الآن تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع والتي تسمح له بالترشح للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع ،  مما جعله يتوحد مع الكرسي ويرفض أن يترك رئاسة حزب التجمع ، مشير إلى أن كلا من خالد محيي الدين ورفعت السعيد رفضا تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع.

وتابع أنه قال لسيد عبد العال رئيس حزب التجمع هذه الكلام بحدة على جروبات حزب التجمع ، مما جعله يجمد عضويته ويحيلني للتحقيق ثم اتخذ قراؤ بفصلي من حزب التجمع ، مشيرا إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع حاول معه أنه يقدم استقالته من حزب التجمع ثم يعود لحزب التجمع مرة آخرى كنوع من الإذلال له.

وكان قد أصدر سيد عبد العال ، رئيس حزب الجمع قرار بفصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع.

علاء عصام مجلس النواب حزب التجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر

صديق : الطب بجامعة الأزهر قطاع متميز وحاصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

صيام الأطفال

هل يجوز تعويد الأطفال على الصيام رغم صغر سنهم؟ دار الإفتاء تجيب

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟ أمينة الفتوى تجيب

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد