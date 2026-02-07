علاء عصام يكشف أسباب قرار فصله من حزب التجمع .. خاص

كشف علاء عصام ، عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع وأمين الشباب بحزب التجمع كواليس قرار فصله من حزب التجمع.

وقال عصام في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أنه من شهر ونصف انتقدت قيادات حزب التجمع وشبابه اختيارات سيد عبد العال رئيس حزب التجمع لنواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع كواليس أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اتخذ

قرار اختيار نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر دون أن يعود إلى الأمانة العامة لحزب التجمع في ترشيح نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

كما أشار إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع انتهت فترة ولايتي من رئاسة حزب التجمع منذ عام ونصف ، وقولت له هذا الكلام على الجروب الخاص بحزب التجمع ، وقولت له أنه يرشح قيادات الحزب لاختيارهم كنواب في القائمة الوطنية و التي ستسانده لاختيار للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع.

وتابع : سيد عبد العال رئيس حزب التجمع يحاول الآن تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع والتي تسمح له بالترشح للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع ، مما جعله يتوحد مع الكرسي ويرفض أن يترك رئاسة حزب التجمع ، مشير إلى أن كلا من خالد محيي الدين ورفعت السعيد رفضا تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع.

وتابع أنه قال لسيد عبد العال رئيس حزب التجمع هذه الكلام بحدة على جروبات حزب التجمع ، مما جعله يجمد عضويته ويحيلني للتحقيق ثم اتخذ قراؤ بفصلي من حزب التجمع ، مشيرا إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع حاول معه أنه يقدم استقالته من حزب التجمع ثم يعود لحزب التجمع مرة آخرى كنوع من الإذلال له.

وكان قد أصدر سيد عبد العال ، رئيس حزب الجمع قرار بفصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع.