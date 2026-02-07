مفاجأة.. إعلامي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه للإصابة خلال مباراة الأهلي ونظيره فريق شبيبة القبائل، وذلك في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

إصابة تريزيجية

وكتب امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "تريزيجيه شعر بآلام في الخلفية.. ويجري أشعة بالقاهرة"

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة دقيقة فور العودة للقاهرة لتحديد طبيعة الإصابة العضلية وفترة التأهيل المطلوبة قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.