برلماني: تحول نوعي في تعامل الدولة مع ملف ريادة الأعمال

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة»، عكست تحولًا نوعيًا في تعامل الدولة مع ملف ريادة الأعمال، حيث لم تعد الحكومة تكتفي بدعم مبادرات متفرقة، بل تتجه بوضوح نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة قادرة على إنتاج النمو المستدام.

وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس الوزراء وجّه من خلال كلمته عدة رسائل مباشرة، في مقدمتها أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الدولة باتت تمتلك رؤية واضحة لربط الاستقرار الاقتصادي بتشجيع الابتكار وتحفيز القطاع الخاص، خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن حديث رئيس الحكومة عن توحيد السياسات، والتعريف الموحد للشركات الناشئة، وإطلاق مبادرة تمويلية تستهدف مليار دولار، يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإزالة العقبات البيروقراطية التي طالما واجهت رواد الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

وأضاف الدكتور أحمد عبد المجيد أن الكلمة حملت رسالة ثقة للشباب مفادها أن الدولة تراهن عليهم كشركاء في التنمية، وليس فقط كمستفيدين من الدعم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد ربطًا مباشرًا بين التحديات الوطنية في قطاعات الدولة المختلفة وحلول تقدمها الشركات الناشئة، بما يعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي.