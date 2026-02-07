قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
3 أهداف ضائعة.. دفاع كارثي للأهلي أمام شبيبة القبائل.. ملخص الشوط الأول
استخدام نظارات مخصصة .. موعد كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: تحول نوعي في تعامل الدولة مع ملف ريادة الأعمال

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
عبد الرحمن سرحان

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة»، عكست تحولًا نوعيًا في تعامل الدولة مع ملف ريادة الأعمال، حيث لم تعد الحكومة تكتفي بدعم مبادرات متفرقة، بل تتجه بوضوح نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة قادرة على إنتاج النمو المستدام.

وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس الوزراء وجّه من خلال كلمته عدة رسائل مباشرة، في مقدمتها أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الدولة باتت تمتلك رؤية واضحة لربط الاستقرار الاقتصادي بتشجيع الابتكار وتحفيز القطاع الخاص، خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن حديث رئيس الحكومة عن توحيد السياسات، والتعريف الموحد للشركات الناشئة، وإطلاق مبادرة تمويلية تستهدف مليار دولار، يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإزالة العقبات البيروقراطية التي طالما واجهت رواد الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

وأضاف الدكتور أحمد عبد المجيد أن الكلمة حملت رسالة ثقة للشباب مفادها أن الدولة تراهن عليهم كشركاء في التنمية، وليس فقط كمستفيدين من الدعم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد ربطًا مباشرًا بين التحديات الوطنية في قطاعات الدولة المختلفة وحلول تقدمها الشركات الناشئة، بما يعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

رئيس الوزراء أحمد عبد المجيد لجنة التعليم مجلس النواب

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

غير مقتنع باللاعب .. وائل جمعة يهاجم توروب بسبب موقفه من بلعمري

وائل جمعة ينتقد تعاقدات الأهلي: ينفق أموالا طائلة على صفقات لا تلبي الطموحات

برينتفورد يفوز 3-2 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

