أبرز مواصفات كوبرا فورمينتور 2026 بعد طرحها رسميًا في مصر

أثارت "كوبرا فورمينتور" ضجة في مصر؛ بعد الكشف عنها منذ أيام، حيث أزاح وكيل العلامة الإسبانية في مصر، الستار عن السيارة الرياضية المنتظرة؛ لتعزيز حضور العلامة، وتقديم تجربة خدمات متكاملة ومتميزة لعملائها.

بمنظومة دفع هجينة.. مواصفات كوبرا فورمينتور 2026

تأتي كوبرا فورمينتور بمحرك متطور بسعة 1.5 لتر تيربو، يعتمد على تقنية الهجين الخفيف (eTSI mHEV).

ويولد هذا المحرك قوة 150 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 250 نيوتن-متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي "DSG" من 7 سرعات بنظام الدفع الأمامي.

وتستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 9 ثوانٍ، وصولًا إلى سرعة قصوى تبلغ 205 كم/ساعة.

تصميم خارجي "مستقبلي" وهوية بصرية حادة

خضعت "فورمينتور 2026" لتحديثات جمالية ملموسة، حيث استمدت واجهتها الأمامية لغة التصميم الجديدة لعلامة "كوبرا" التي تحاكي "أنف القرش"، مع إعادة رسم المصد الأمامي والمصابيح التي تعمل بتقنية "Matrix LED".

ومن الخلف، يبرز شعار "كوبرا" المضيء الذي يتوسط الشريط الضوئي المتصل (Infinite Light 3D)، مع لمسات من اللون النحاسي (Copper Sandstorm) على العجلات الرياضية مقاس 19 بوصة.

كما تكتمل اللمسات الرياضية بوجود "سبويلر" خلفي أسود لامع ومرايا جانبية مزودة بأضواء ترحيبية تعكس شعار العلامة على الأرض.

تجهيزات كوبرا فورمينتور 2026

تتصدر المشهد شاشة معلومات وترفيه ضخمة مقاس 12.9 بوصة تعمل باللمس، وتضم شريطًا ضوئيًّا للتحكم في المهام.

ولعشاق الموسيقى، تم تزويد السيارة بنظام صوتي عالي النقاء من فئة "Sennheiser" بقدرة 390 وات يضم 11 سماعة، ليوفر تجربة صوتية محيطية.

وتأتي المقصورة بمقاعد "Bucket Seats" رياضية وعجلة قيادة "كوبرا" مكسوة بأفخر أنواع الجلود، مع بدالات لتغيير السرعة، وسقف زجاجي بانورامي "Skyline" يضفي شعورًا بالاتساع.

زودت السيارة بحزمة متكاملة تشمل 7 وسادات هوائية، ونظام "XDS" لتوزيع القوة بين العجلات، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية.

يبلغ السعر الرسمي لسيارة كوبرا فورمينتور في السوق المصري 1,849,000 جنيه مصري.