الغرف التجارية: أسعار رمضان الأقل منذ سنوات.. وزيادات السكر غير حقيقية

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إن أسعار السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان لا يمكن مقارنتها بمواسم رمضان خلال عامي 2024 و2025، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تراجعًا ملحوظًا في مجمل الأسعار رغم استمرار معدلات التضخم.

المقارنة الاقتصادية السليمة

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن المقارنة الاقتصادية السليمة تتم على أساس سنوي، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية تُعد أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع وجود بعض التحركات المحدودة في أسعار سلع بعينها.

أسعار الدواجن

وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول مقارنة المواطن للأسعار شهرًا بشهر، أكد عز أن جزءًا من الارتفاعات الأخيرة كان واقعيًا، خاصة في أسعار الدواجن، وتمت مناقشة هذه الزيادات بالفعل في اجتماعات رسمية مع الوزراء المعنيين لضبط السوق.

إنتاج السكر المحلي

وشدد مستشار اتحاد الغرف التجارية على أن ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار السكر غير دقيق، مؤكدًا أن مصر تمتلك فائضًا يتجاوز مليون طن من السكر، و 80% من إنتاج السكر المحلي مملوك لشركات تابعة للدولة، ما يمنح الحكومة القدرة الكاملة على التحكم في الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة.

وأضاف أن باقي السلع تشهد حالة من الاستقرار الواضح، والشركات بدأت مبكرًا في طرح عروض وخصومات رمضان عبر مختلف المنافذ، من محال البقالة الصغيرة وحتى السلاسل التجارية الكبرى، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار إلى أن عدد معارض ومنافذ وشوادر «أهلاً رمضان» وصل إلى 3780 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب منافذ وزارات الداخلية والزراعة والقوات المسلحة، مؤكدًا أن هذه المنافذ تطرح السلع بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

واضاف أن السوق يشهد وفرة في المعروض واستعدادًا مبكرًا لشهر رمضان، بما يساهم في استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية خلال الفترة المقبلة.