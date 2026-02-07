وزير التموين: جهاز مستقبل مصر جهاز وطني تملكه الدولة

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز مستقبل مصر جزء من منظومة الأمن الغذائي التي تتكون من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر ووزارة التموين وهي الجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر قناة إم بي سي مصر، أن سلسلة إمدادات القمح والتوزيع داخل الجمهورية وهي 36 ألف مخبز و260 مليون رغيف يوميا هو حجم كبير تقوم به هيئة السلع التموينية.

وأشار إلى أن مصر تستهلك ما يقارب 20 مليون طن قمح، الجزء التمويني من 9 إلى 10 ملايين طن، وتسورد مصر كل الاحتياجات إلا 4 أو 5 ملايين طن إنتاج محلي.

وأكد أن جهاز مستقبل مصر جهاز وطني تملكه الدولة، واستطاع خلال التوقيتات المختلفة أن يحصل على أسعار مميزة للقمح من خلال الحصول على القمح في الأوقات التي تريد فيها مصر القمح.