قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون معرض أهلاً رمضان

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
محمد صبيح

في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتوسع في المشروعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء .

افتتاح معرض أهلا رمضان 

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية والخدمية بالمحافظة ، بما يعكس تكامل جهود أجهزة الدولة لضبط الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارتين والمحافظة .

واستهلت الجولة بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة المنصورة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.

كما تفقد الوزيران المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة، حيث اطلعا على مدى توافر السلع الغذائية وتنوعها وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن انتظام الإتاحة واستقرار السوق المحلي بالإضافة الي منفذ بيع اللحوم والأسماك والخبز بالمعرض الدائم .

وشهدت الجولة افتتاح مخبز شركة الدقهلية للأمن الغذائي (مخبز المحافظة) بحي غرب المنصورة، في خطوة تستهدف دعم منظومة الخبز البلدي المدعم وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن توفير الخبز بجودة عالية وانتظام للمواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات التموينية.

كما تضمنت الجولة افتتاح السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين والذي يضم معرض جهاز العروسة ومنفذ لبيع السلع الغذائية المختلفة  ، والذي يستهدف تنظيم حركة التجارة الداخلية، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتجار والمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في المعارض والمنافذ السلعية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للمنظومة التموينية، مشددًا على أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية، لا سيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن إنشاء الأسواق الحضارية والتوسع في المنافذ المنظمة يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المحلية، لما لهما من دور في تنظيم التجارة وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.

كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة لضمان كفاءة إدارة سلاسل الإمداد وتعظيم المخزون الاستراتيجي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية لتنفيذ مشروعات تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية على مستوى المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار نهج الدولة القائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة في إتاحة السلع الأساسية بكفاءة وانتظام.

منظومة الأمن الغذائي وزير التموين وزيرة التنمية المحلية معرض «أهلاً رمضان معرض «أهلاً رمضان»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟ الإعلام الإسباني يتحدث

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد