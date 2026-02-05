تموين البحيرة: ضبط 6 أطنان مخلل وجبن مجهولة المصدر و880 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكبرة على الأسواق، ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات بمركزي حوش عيسى ودمنهور، عن ضبط 5 طن مخلل مجهول المصدر، و50 صفيحة جبن بإجمالي 1000 كجم، و50 شيكارة ملح، و30 صفيحة عسل، و150 كرتونة شوكولاتة، و60 قرص جبن رومي، جميعها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 10 شكائر دقيق داخل مخابز سياحية بدون فواتير، كما تم تحرير محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وفي مركز إيتاي البارود، تم ضبط 880 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و54 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله بالأسواق، إلى جانب تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و10 محاضر غلق لبدالين تموينيين لعدم فتح محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم وجود سجل زيارات وقت المرور،كما تم المرور على 5 محطات مواد بترولية، ومراجعة سجلات 21 بترول والكميات المنصرفة

وبمدينة النوبارية تم تحرير 6 محاضر ما بين بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي وغلق بدالين تموينين في مواعيد العمل الرسمية وعدم إعلان عن الأسعار ولعدم وجود سجل زيارات وقت المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.