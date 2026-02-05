قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
محافظات

تموين البحيرة: ضبط 6 أطنان مخلل وجبن مجهولة المصدر و880 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكبرة على الأسواق، ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات بمركزي حوش عيسى ودمنهور، عن ضبط 5 طن مخلل مجهول المصدر، و50 صفيحة جبن بإجمالي 1000 كجم، و50 شيكارة ملح، و30 صفيحة عسل، و150 كرتونة شوكولاتة، و60 قرص جبن رومي، جميعها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 10 شكائر دقيق داخل مخابز سياحية بدون فواتير، كما تم تحرير محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وفي مركز إيتاي البارود، تم ضبط 880 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و54 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله بالأسواق، إلى جانب تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و10 محاضر غلق لبدالين تموينيين لعدم فتح محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم وجود سجل زيارات وقت المرور،كما تم المرور على 5 محطات مواد بترولية، ومراجعة سجلات 21 بترول والكميات المنصرفة

وبمدينة النوبارية تم تحرير 6 محاضر ما بين بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي وغلق بدالين تموينين في مواعيد العمل الرسمية وعدم إعلان عن الأسعار ولعدم وجود سجل زيارات وقت المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
