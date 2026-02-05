كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لعدد 3 مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه المصانع والعمل على حلها.

ورافقه خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.



واستهل كامل الوزير جولته بزيارة مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان، المتخصص في إنتاج الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض بمختلف أنواعها، والمقام على مساحة 35 ألف متر مربع، برأسمال يبلغ 1.5 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين كالون سنويًا، وبنسبة مكون محلي 100%. ويصدر المصنع منتجاته إلى 27 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ويوفر أكثر من 1200 فرصة عمل. وكان في استقبال الوزير الدكتور سمير عارف رئيس الشركة وعدد من قياداتها، حيث تفقد خطوط الإنتاج ومعمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي، إلى جانب معرض المنتجات النهائية.



وخلال الجولة، أكد كامل الوزير أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين مصانع نظم ووسائل الأمان لزيادة الإنتاجية بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية، مشددًا على ضرورة سرعة استكمال إجراءات اعتماد المعامل التابعة للمصانع من المجلس الوطني للاعتماد، بما يضمن رفع جودة المنتجات وسهولة نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.



كما وجه الوزير الجهات التابعة للوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي منشآت صناعية وهمية تعمل بشكل عشوائي وبدون تراخيص أو اشتراطات صناعية، لما لذلك من تأثير سلبي على جودة وسمعة المنتج المصري، وإضرار بالمصانع الملتزمة والجادة.



وشملت الجولة كذلك تفقد مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد ومصنع شركة ثيرموتك للسخانات والثيرموستات التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية. ويقام مصنع الكباسات على مساحة 90 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون كباس سنويًا، وبنسبة مكون محلي 70%، مع تصدير نحو 20% من الإنتاج إلى السوق التركي، وتوفير ما يقرب من 360 فرصة عمل مباشرة.

ويعد مصنع ثيرموتك المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في إنتاج السخانات والثيرموستات، ويقام على مساحة 3300 متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين سخان و2.6 مليون ثيرموستات، وبنسبة مكون محلي حالية 35% مع استهداف رفعها إلى 65%. ويصدر المصنع نحو 77% من إنتاجه إلى 11 دولة من بينها فرنسا وتايلاند وأوكرانيا والأرجنتين، ويبلغ عدد العاملين به نحو 250 فردًا.

وكان في استقبال الوزير المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، و محمد عزوز نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هاني فهمي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات، ومعامل البحث والتطوير، ومعامل اختبارات الجودة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة وكفاءة الكوادر البشرية، وجهود الشركات في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.