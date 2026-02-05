قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري

كامل الوزير في جولة تفقدية للمصانع بالعاشر من رمضان
كامل الوزير في جولة تفقدية للمصانع بالعاشر من رمضان
ولاء عبد الكريم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لعدد 3 مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه المصانع والعمل على حلها. 

ورافقه خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.


واستهل كامل الوزير جولته بزيارة مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان، المتخصص في إنتاج الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض بمختلف أنواعها، والمقام على مساحة 35 ألف متر مربع، برأسمال يبلغ 1.5 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين كالون سنويًا، وبنسبة مكون محلي 100%. ويصدر المصنع منتجاته إلى 27 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ويوفر أكثر من 1200 فرصة عمل. وكان في استقبال الوزير الدكتور سمير عارف رئيس الشركة وعدد من قياداتها، حيث تفقد خطوط الإنتاج ومعمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي، إلى جانب معرض المنتجات النهائية.


وخلال الجولة، أكد كامل الوزير أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين مصانع نظم ووسائل الأمان لزيادة الإنتاجية بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية، مشددًا على ضرورة سرعة استكمال إجراءات اعتماد المعامل التابعة للمصانع من المجلس الوطني للاعتماد، بما يضمن رفع جودة المنتجات وسهولة نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.


كما وجه الوزير الجهات التابعة للوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي منشآت صناعية وهمية تعمل بشكل عشوائي وبدون تراخيص أو اشتراطات صناعية، لما لذلك من تأثير سلبي على جودة وسمعة المنتج المصري، وإضرار بالمصانع الملتزمة والجادة.


وشملت الجولة كذلك تفقد مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد ومصنع شركة ثيرموتك للسخانات والثيرموستات التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية. ويقام مصنع الكباسات على مساحة 90 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون كباس سنويًا، وبنسبة مكون محلي 70%، مع تصدير نحو 20% من الإنتاج إلى السوق التركي، وتوفير ما يقرب من 360 فرصة عمل مباشرة.
ويعد مصنع ثيرموتك المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في إنتاج السخانات والثيرموستات، ويقام على مساحة 3300 متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين سخان و2.6 مليون ثيرموستات، وبنسبة مكون محلي حالية 35% مع استهداف رفعها إلى 65%. ويصدر المصنع نحو 77% من إنتاجه إلى 11 دولة من بينها فرنسا وتايلاند وأوكرانيا والأرجنتين، ويبلغ عدد العاملين به نحو 250 فردًا. 

وكان في استقبال الوزير المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، و محمد عزوز نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هاني فهمي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات، ومعامل البحث والتطوير، ومعامل اختبارات الجودة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة وكفاءة الكوادر البشرية، وجهود الشركات في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

كامل الوزير الصناعة والنقل المصانع العاشر من رمضان جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

معاينة النيابة الإدارية لموقع الانهيار

مصرع نجل صاحب عقار فاو غرب دشنا.. النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث

سارة خليفة

استكمال محاكمة سارة خليفة المتهمة بتصنيع المخدرات .. اليوم

امير الهلالي داخل محكمة القاهرة الجديدة

مستريح السيارات.. مرافعة نارية من دفاع أحد المتضررين في قضية أمير الهلالي

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد