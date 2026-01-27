مصر تدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الصناعة والنقل والموانئ البحرية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة، وذلك في إطار حرص البلدين على تعميق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما.



وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة وعمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل. وأوضح أن وزارة النقل تتعاون بالفعل مع شركات أمريكية في مشاريع حيوية، مثل التعاون في مجال جرارات السكك الحديدية مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية وشركة بروجرس ريل الأمريكية، بما ساهم في تعزيز قوة الجر للسكة الحديدية وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب. كما أشار إلى التعاون مع شركة هانيويل الأمريكية في مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، والتعاون مع المكتب الاستشاري الأمريكي Hill International في مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل.

وفيما يخص الصناعة، أشار الوزير إلى وجود عدد من المصانع الأمريكية العاملة في السوق المصرية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بزيادة حجم التعاون مع الجانب الأمريكي، ودعا كافة الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، خاصةً في قطاع النقل البحري الذي يضم 19 ميناءً تجاريًا، موضحًا فرص التعاون في إدارة وتشغيل وإعادة تسليم عدد من المحطات البحرية الدولية في موانئ برنيس والسخنة وسفاجا والإسكندرية وجرجوب، بالتوازي مع جذب أكبر المشغلين والخطوط الملاحية العالمية، وربط هذه الموانئ بشبكة القطار الكهربائي السريع.



وشدد الوزير على أهمية زيادة عدد المصانع الأمريكية في مصر بما يتوافق مع قوة العلاقات بين البلدين، خاصةً في الصناعات الجديدة والمتجددة، مع التأكيد على المناخ الاستثماري الواعد والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي.



من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير من الجانب الأمريكي بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، خصوصًا مع النهضة التي تشهدها البلاد وتجارب المشروعات الأمريكية الناجحة في مجالي النقل والصناعة.



وأضاف لاندو أنه عقد اجتماعًا مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشاد أعضاء الغرفة بالتعاون الكبير بين الحكومة المصرية والغرفة في دفع عجلة الاستثمار، مؤكّدًا على أهمية تعزيز وزيادة حجم التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة المختلفة، بما يشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، البنية التحتية للمطارات، قطاع التكنولوجيا، وإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية. وأوضح أن الفرص الاستثمارية التي استعرضها الفريق كامل الوزير سيتم طرحها أمام الشركات الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك بما يتماشى مع قوة العلاقات المصرية الأمريكية.