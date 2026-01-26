وزير الإسكان يبحث مشاركة المطورين المصريين في السوق العقاري بالبحرين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين.

وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى " مستقبل العقار 2026 " في نسخته الخامسة، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

وخلال اللقاء، تم بحث تفعيل الاتفاقية الموقعة حديثًا بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، والتي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، حيث اتفق الجانبان على إعداد أجندة تنفيذية واضحة تتضمن برامج عمل محددة وجداول زمنية للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي تحت مسمى «مجلس الأعمال البحريني المصري»، يهدف إلى متابعة تنفيذ محاور الاتفاقية، ودفع مجالات التعاون إلى مراحل تنفيذية فعالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

كما تناول اللقاء بحث دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشاركة المطورين العقاريين المصريين في السوق العقاري بمملكة البحرين، وتبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وتنفيذ المشروعات السكنية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعم الشراكات الإقليمية القائمة على التكامل وتبادل الخبرات، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويحسن جودة الحياة في البلدين.