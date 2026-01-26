وزير الإسكان يشارك في منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة، والذي يُعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية الدولية وصنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم.

ويُعد منتدى مستقبل العقار أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع العقارات، حيث نجح على مدار نسخه السابقة في ترسيخ مكانته كمنبر عالمي للحوار الاستراتيجي، واستقطاب مشاركات دولية رفيعة المستوى، وأسهم في مناقشة التحولات العالمية في أسواق العقارات والتنمية العمرانية المستدامة، وإبراز أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يعكس ثقل المنتدى وتأثيره الإقليمي والدولي.

وشارك وزير الإسكان في فعاليات المنتدى ضمن وفد رسمي ضم السيد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسيدة المهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية، واللواء المهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.