وزارة الإسكان تناقش مع برنامج الأمم المتحدة تحديث ملف التعمير والتنمية الحضرية

عقد المهندس مصطفى النجار وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق اجتماعاً مع الدكتورة نرمين دسوقي مسئول التنمية العمرانية عن برنامج الهابيتات "مكتب مصر" ، اجتماعاً لمناقشة آليات تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك بحضور عدد من الخبراء وهم الدكتور أحمد يسري والدكتور محمد أيوب، وعدد من مسئولى قطاع الإسكان.

وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر.

واستعرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق، الإجراءات التي اتخذها القطاع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية منذ عام 2013 ، حيث تم إصدار " مسودة وثيقة سياسات واستراتيجيات الإسكان في مصر " ثم إصدار ملف الإسكان في مصر عام 2016 وصولاً إلى إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر عام 2020 ، تلاها إعداد وإصدار التقارير الوطنية الدولية والسنوية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إطار متابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة.

وأكد المهندس مصطفى النجار، حرص قطاع الإسكان والمرافق علي تحديث ملف الإسكان الوطني لإعداد وثيقة مرجعية رئيسية تمهد لتطوير وتحديث استراتيجية الإسكان في مصر.

كما شارك الخبراء خلال الاجتماع بتقديم عرض مرئي حول المهام والقضايا والمستجدات التي سيتضمنها الملف الوطني للإسكان حيث يُعد تحديث الملف خطوة أساسية نحو تطوير سياسات إسكان قائمة على الأدلة، تُواكب التحولات العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة ، كما تناول العرض المنهجية والإطار العام لتحديث ملف الإسكان الوطني.

ويأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لدعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية ، وتعزيز الجهود نحو تحقيق تنمية عمرانية أكثر شمولًا واستدامة وقدرة على الصمود، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.