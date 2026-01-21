وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قرى الريف المصري

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة، بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.



استعرض الاجتماع عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات القليوبية، ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم عرض تقريراً عن موقف الأداء بالمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الانحدار ووصلات منزلية للمياه والصرف الصحي.



وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجهاً بضرورة التواصل والتنسيق الكامل بين كل العناصر المنفذة للمشروعات، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.