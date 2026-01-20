الإسكان تسترد أرضا بمساحة 900 فدان بمدينة سفنكس الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم استرداد قطعة أرض بمساحة (900) فدان لمخالفة الاشتراطات، تقع عند الكيلو 62 غرب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وذلك بالقطاعين الثالث والرابع بمدينة سفنكس الجديدة.

وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والتعديات والحفاظ على الطابع العمراني بالمدن الجديدة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في الحفاظ على أراضى الدولة وإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم استرداد قطعة الأرض بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز، مشيراً إلى استمرار تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني، وتنفيذ قرارات الإزالة والاسترداد بكل حزم، دعمًا لمسيرة التنمية العمرانية المستدامة.