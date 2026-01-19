وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة، لمتابعة سير العمل.

جاء ذلك عقب جولتهما بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.

يرافقهما فى الجولة مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح عن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة بطاقة 15000 متر مكعب / يوم، والتي يجري تنفيذها علـى قطعـة أرض بمساحة حـوالي 14,800 م2 تعادل (3.5 فدان).



ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع، والالتزام بالمواصفات الموضوعة لتنفيذ الأعمال، والمتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع للانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة .