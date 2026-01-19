قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومشروعات إسكان  جنة  وسكن مصر بالمدينة، لمتابعة سير العمل، والموقف التنفيذى، ورافقه فى الجولة مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.


وتابع وزير الإسكان ومحتفظ الدقهلية ومرافقوه، موقف الكورنيش بالمرحلة الأولى بالمدينة حيث يصل طول الكورنيش الى (4.2) كيلو متر علي امتداد الواجهة الشاطئية للمدينة يحتوي علي عدد من الكافيتريات المقامة ومسارات الدراجات الهوائية المجهزة ومسارات الجري والمناطق الخضراء.
ووجه وزير الإسكان بضرورة العناية بالمسطحات الخضراء وأعمال الزراعات بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة.
كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع جنة بالمرحلة الأولى والذي يحتوي علي 4 مناطق سكنية تحتوي علي عدد (468 عمارة) بارتفاع ارضي + 5 أدوار بعدد (11232 وحدة) ، وتتراوح مساحات الوحدات بها بين (100 : 150) م2 ذات مصعد ومنطقة خدمات داخلية.
وفي جولته بمشروع جنة، التقى وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية عدداً من السكان، وتم التطرق للحديث عن عدد من طلباتهم ومقترحاتهم والتي تمثلت في وجود مدرسة حكومية وتكرار انقطاع المياه ووجود مستشفى بالمدينة، وفي هذا الصدد أوضح الوزير كافة الحلول المنفذة بشأن توفير المياه، وموقف تنفيذ المدرسة والتي سيتم العمل للانتهاء منها ودخولها الخدمة العام الدراسي المقبل، ويتم التنسيق لزيادة عدد ساعات عمل الوحدة الصحية الموجودة حاليا يوميا وجاري العمل على إنشاء مركز طبي بالمدينة، كما تم توضيح، أنه تم الاتفاق على تنظيم قافلتين طبيتين في الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر على أن تستمر القافلة لمدة يومين ، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة كإجراء عاجل في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير الإجراءات المتخذة لعدم تكرار انقطاع المياه حيث شملت الحلول التي تم تنفيذها تنفيذ خزان مياه منتجة إضافي بمحطة التحلية بسعة 10آلاف م3، والعمل على مد مأخذ محطة التحلية بمسافة 1كم داخل البحر (بالإضافة لطول 1كم القائم كحل دائم، وزيادة قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000م3/يوم إلى 1200 م3/يوم، والاستفادة بالمياه تحت منسوب الحد الأدنى للسحب بخزان المياه المنتجة، وتغذية الخدمات عن طريق تانكات مياه، وتنفيذ عدد 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة).
وانتقل وزير الاسكان ومحافظ الدقهلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سكن مصر بالمرحلة الاولي والذي يحتوي علي 3 مناطق سكنية تحتوي علي عدد (196 عمارة) بارتفاع ارضي + 5 أدوار بعدد (4704 وحدات) تتراوح مساحات الوحدات بها بين (106 : 118) م2 نموذج المصعد الخارجي.

