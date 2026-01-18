قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مستجدات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدورى ، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة  الجديدة، ومشروع أبراج وبحيرات “داون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “cscec” الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعات.


واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بتأكيد أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات وفي أسرع وقت، بما فيها أعمال الفنادق. 
 

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي بأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والأبراج الهلالية، وموقف تنفيذ تنسيق الموقع والمنطقة الخارجية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب موقف التشغيل، وموقف التشطيبات المتبقية، وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة إلى أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري – خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، بجانب  البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
وفي هذ الصدد، وجه الوزير  بدفع الأعمال المتبقي  تنفيذها حتى يتم الانتهاء من المشروع  في أسرع وقت ممكن، وتحقيق المستهدفات والرؤية الواضحة للتسليمات النهائية، بجانب إجراءات أعمال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة. 
 

ثم اطلع المهندس شريف الشربيني، على معدلات التنفيذ  وأعمال الواجهات وأعمال الإلكتروميكانيك  والتشطيبات  والبنية التحتية وتنسيق الموقع بمشروع أبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، حيث طالب الوزير بتكثيف الأعمال بالمشروع بوجه عام، وواجهات الأبراج بشكل خاص  ، بجانب الضغط في أعمال تنسيق الموقع والروف. 
 

كما تابع وزير الإسكان، نسب الأعمال التصميمية والتنفيذية  لبحيرات العلمين "داون تاون لاجون"، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 7 جزر و11 لاجون، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم. ، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بدفع العمل بالمشروع للإنتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة .

الإسكان المجتمعات العمرانية العاصمة الجديدة داون تاون العلمين الجديدة

