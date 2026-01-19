وزير الإسكان يزور المنصورة الجديدة للاستماع لكافة مشكلات المواطنين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه السكان، وذلك بمقر جهاز المدينة، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

وذلك في مستهل جولته اليوم لمدينة المنصورة الجديدة.



وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بالحضور في مقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، معرباً عن سعادته بوجود محافظ الدقهلية، ومثمناً التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، في ملفات عمل الوزارة من مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.

وأشار الوزير إلى أن الزيارة جاءت في ضوء عددٍ من الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، قائلاً : "نتواجد اليوم لإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات والتغلب وتذليل أي تحديات أو عقبات"، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان لتقديم خدمات على أعلى مستوى لأهالي محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة الجديدة.

من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته وتقديره لزيارة المهندس شريف الشربيني، مشيدًا بجهوده الملموسة في مختلف المشروعات، مؤكدا على وجود تنسيق كامل وتعاون مستمر في مختلف المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة، بهدف الإسراع في توفير الخدمات الحيوية، بما يحقق جودة الحياة لسكان المدينة، وثمّن المحافظ الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون.

وأكد محافظ الدقهلية أن مدينة المنصورة الجديدة تمثل أحد أهم المشروعات القومية بالمحافظة، وتحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على توفير الخدمات الأساسية والمتكاملة التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، وتسهم في جعل المدينة بيئة جاذبة للمعيشة والاستقرار.

وتناول الاجتماع، الإجراءات المتخذة لحل مشكلة محطة تحلية مياه البحر، حيث شملت الحلول التي تم تنفيذها تنفيذ خزان مياه منتجة إضافي بمحطة التحلية بسعة 10آلاف م3، والعمل على مد مأخذ محطة التحلية بمسافة 1كم داخل البحر (بالإضافة لطول 1كم القائم كحل دائم، وزيادة قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000م3/يوم إلى 1200 م3/يوم، والاستفادة بالمياه تحت منسوب الحد الأدنى للسحب بخزان المياه المنتجة، وتغذية الخدمات عن طريق تانكات مياه.

كما تناول الاجتماع، الحلول العاجلة للتعامل مع ارتفاع عكارة المياه الخام الداخلة للمحطة، ومنها إجراءات تنفيذ عدد 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة)، وأعمال تنفيذ بحيرة ترسيب مربوطة على البحر لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة، حيث وجه الوزير بدراسة الأمر جيدًا لبيان مدى جدواه لحل المشكلة بشكل عاجل مع توفير البدائل في الحالات الطارئة.

ثم استعرض الاجتماع، مطلب بوجود مستشفى طوارئ، حيث تم استعراض موقف المركز الطبية والمستشفيات بالنسبة للمخطط العام "المرحلة الأولى" للمدينة، والوضع الراهن لاحتياجات السكان حيث تمت الإشارة إلى كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بجانب الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها بشأن المستشفى، وفي هذا الشأن تم الاتفاق على تنظيم قافلتين طبيتين في الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر على أن تستمر القافلة لمدة يومين ، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة كإجراء عاجل في الوقت الحالي، كما وجه الوزير بدراسة تنفيذ مركز طبي بالمدينة لتقديم الخدمات الطبية.

واستعرض الاجتماع، موقف عددٍ من الخدمات بالمدينة ومنها منظومة الإسعاف حيث يجري تنفيذ مبنى الإسعاف نموذج 4 سيارات بمركز خدمات (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بجانب التنسيقات التي تتم لتوفير الخدمة.



كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ المدارس حيث تم الإشارة إلى تشغيل عدد 3 مدارس بالمرحلة الأولى، وهي مدرسة (ريجينت) البريطانية بمركز خدمات (1) (خاصة)، ومدرسة المنصورة الجديدة للغات بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثانية (خاصة)، المدرسة الدولية (IPS) بمركز خدمات (3)، وجارٍ تنفيذ مدرسة بالقطعة رقم (30) بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ المدرسة والتنسيق لدخولها للخدمة العام المقبل.

وفيما يخص وجود مجمع المعاهد الأزهرية، تم الإشارة خلال الاجتماع أنه تم التنسيق وإتاحة قطعة أرض بمركز الخدمات الرئيسي رقم (4) بالمرحلة الثانية لإقامة مجمع معاهد أزهرية نموذجية وتجريبية ،و مبنى إدارة تعليمية ،و مبنى إداري للتدريب بمساحة 7000 م2، وجارٍ التنسيق مع المجلس الأعلى للأزهر وفقًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

وحول ما ورد من شكاوى بشأن المواصلات بالمدينة، وجه الوزير بدراسة كافة احتياجات الأهالي بالمدينة وطلباتهم، حيث وجه بتوفير تلك الاحتياجات وإنشاء موقف لوسائل النقل بالمدينة ووجود خط للنقل من المنصورة الجديدة إلى دمياط الجديدة وتفعيل الخط على الفور، والتواصل مع المواطنين لإعلامهم بكافة التفاصيل والمواعيد الخاصة بها.

وفيما يخص وجود الحضانات بالمدينة، تمت الإشارة إلى أنه جارٍ تنفيذ حضانة بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى، وجارٍ التنسيق لطرح حضانة بمركز خدمات سكن بالمنطقة السادسة، كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وتم الاتفاق على بدءالتقديم الالكتروني للالتحاق بفصول KG1 وبدء التحويلات بشرط حصول المتقدم على إفادة من الجهاز يكونه من قاطني مدينة المنصورة الجديدة تم تشغيل فصل KG1 لمدة عام وتم بدء ببداية العام الدراسي الجاري.

كما تطرق الاجتماع لكافة طلبات واحتياجات المواطنين بالمدينة والتي تضمنت وجود وزيادة عدد المخابز، والخدمات الأمنية، وبوابات الدخول والخروج، ومشكلة الكلاب الضالة، حيث وجه الوزير بتوفير كافة الخدمات بحلول عاجلة لحين الانتهاء من الحلول الدائمة، وإعلام المواطنين بكافة تفاصيل الخدمات بالمدينة.



ثم اطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على موقف مشروعات الإسكان بالمرحلة الثانية للمدينة ومنها مشروع سكن مصر بإجمالي 44 عمارة بها 1024 وحدة، وجنة بإجمالي 224 عمارة بها 5376 وحدة، وموقف تسليمات الوحدات المنفذة بمشروع جنة، وموقف مشروع الفيلات بالمرحلة الأولى بإجمالي 1514 وحدة.

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي مشروع جامعة المنصورة الجديدة، بجانب مشروعات المرافق بالمرحلة الثانية بالمدينة، وأعمال شبكات الكهرباء بالمرحلة الثانية، وأعمال صيانة الطرق بالمرحلة الأولى، ومشروعات المحطات ، ومنها: محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة بطاقة 15ألف م3/يوم، ومحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بطاقة 40ألف م3/يوم، حيث وجه الوزير بالمتابعة الاسبوعية للمشروعات المرافق على مستوى المدينة.

ثم تطرق الاجتماع، إلى متابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، حيث تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسعات عددٍ من المحطات وشبكات المياه والصرف، كما تم استعراض عددٍ من مشروعات محطات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري بجانب مشروعات شبكات مياه شرب، وعددٍ من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة.

وفيما يتعلق بذوى الهمم وجه وزير الإسكان بالالتزام بالتصميمات الخاصة بأعمال تنسيق الموقع العام والتي تراعي وجود منحدرات بالأرصفة لتسهيل حركة ذوي الهمم ، مع مراعاة حركة ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش بدءًا من تنفيذ منحدرات للانتقال من موافق الانتظار إلى الممشى ثم منحدرات من الممشى إلى منسوب الشاطئ ثم مشايات لتسهيل الحركة بالشاطئ.

وأكد الوزير أنه في حالة وجود أحد الملاك من أصحاب الإعاقات الحركية يقوم المالك بتقديم طلب للجهاز لعمل منحدر للحركة لتسهيل الوصول للوحدة (تم بالفعل تنفيذ أكثر من منحدر للوحدات بالإضافة لمنحدر تم تنفيذه بمسجد خديجة بالمنطقة الأولى ومنحدر بجزيرة الطريق المؤدي للمسجد).