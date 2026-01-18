قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان.. متابعة ميدانية لرفع كفاءة شبكات الصرف بالعاشر

جانب من الاعمال
آية الجارحي

تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، أعمال التطهير ورفع الكفاءة بعدد من الأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتقاء بمنظومة البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وبما يضمن استدامة الخدمات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشملت الأعمال تطهير وتسليم خط الـ١٠ عمارات (عمارة ٨٩ و٩٨) بقطاع (أ) بالحي الثاني عشر «الزمرد»، إلى جانب ضبط مناسيب وتطهير المطابق وإزالة مخالفات التكسير بقطاع (ك) بذات الحي، كما تم ضبط مناسيب مطابق بقطاع (ب) بالحي العاشر «النور» – المرحلة الثالثة.

كما تضمنت الأعمال ضبط مناسيب مطابق الحي الرابع عشر «الرواد» بقطاعات (أ، ج)، ورفع مخلفات التكسير بالمرحلة الرابعة، بالإضافة إلى أعمال ضبط مناسيب المطابق بالحي الخامس عشر «الماسة» مجاورة ٩٦ – المرحلة الرابعة، وضبط مناسيب مطابق الحي السادس عشر «اللوتس».

وفي حي الأندلس، تم تنفيذ أعمال تطهير شاملة لشبكات الصرف، إلى جانب تنظيف الطلمبة ٤ بوصة وإعادة تشغيلها، واستكمال أعمال خفض وضبط مستوى الشنابر في طبقة الأسفلت، فضلًا عن تطهير المطابق بمجاورتي ٣٦ و٥٦ خلف مشروع دار مصر – المرحلة الثانية.

وامتدت الأعمال إلى المناطق الصناعية، حيث شملت أعمال تسليك وتطهير المطابق بقطاع (ج) بالمنطقة الصناعية «٢ مليون»، ورفع ناتج التكسير بقطاع (أ) بذات المنطقة، بالإضافة إلى تطهير خط موكيت ماك بالمنطقة الصناعية B1، وأعمال تسليك بالشارع الفاصل بين المنطقتين الصناعيتين «٢ مليون و٤ مليون»، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكات واستيعاب أي زيادات محتملة في التصرفات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية مراجعة جميع المطابق وضبط مناسيبها بدقة، نظرًا لما قد تمثله من عوائق أمام تصريف مياه الأمطار حال عدم مطابقتها للمواصفات، مشددًا على أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار بجميع الأحياء السكنية والمناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، وبما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

مدينة العاشر من رمضان حدائق العاشر الأحياء السكنية المناطق الصناعية البنية التحتية النور اللوتس الأندلس الرواد

