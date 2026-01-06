رئيس جهاز العاشر من رمضان يزور كنائس المدينة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد.. صور

قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بجولة لزيارة عدد من الكنائس بمدينة العاشر من رمضان، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذلك في أجواء تسودها روح المحبة والتآخي، وفي إطار حرص الدولة على ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية.



رافق رئيس الجهاز خلال الجولة دكتور مهندس عبد الرحمن عطا الله ،نائب رئيس الجهاز، والمهندس هيثم عتمان معاون رئيس الجهاز، والمهندسة ماري سمير المشرف على المشروعات، والمهندس شادي شلبي مدير عام التنمية ، تأكيدًا على حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على المشاركة الإيجابية في مختلف المناسبات الدينية، وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وشملت الزيارات كنيسة السيدة العذراء، حيث كان في استقباله القمص إبرام مينا وعدد من الآباء والكهنة، الذين رحبوا بالزيارة وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح التلاحم الوطني.



شملت الجولة كنيسة مار جرجس، حيث استقبله القس جوارجيوس، في أجواء ودية سادها الاحترام المتبادل، مؤكدين أهمية هذه الزيارات في تعزيز قيم التعايش والمشاركة المجتمعية.



واختُتمت الجولة بزيارة الكنيسة الإنجيلية – مركز الحي الرابع، حيث كان في استقبال رئيس الجهاز رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الكنيسة المنتدب، الذي ثمّن هذه الزيارة، معتبرًا إياها تجسيدًا حقيقيًا لعمق العلاقات الوطنية بين أبناء المجتمع المصري.



وأعرب المهندس علاء عبد اللاه مصطفى عن خالص تهانيه القلبية للأقباط بمناسبة عيد الميلاد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتنمية.