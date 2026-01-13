رئيس العاشر من رمضان يتابع خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري

تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، سير أعمال تطوير الطرق بعدد من المحاور والمناطق الحيوية بالمدينة.

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق لتحسين جودة الحياة وتيسير الحركة المرورية.



وشملت المتابعة أعمال تطوير محور عثمان بن عفان، حيث قامت إدارة الطرق برفع كفاءة الأرصفة وتنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحور، إلى جانب أعمال تطوير صينية مدخل حي النرجس من طريق الأندلس، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتعزيز عوامل الأمان.

كما تضمنت الأعمال فرد طبقة الأساس من السن بالشوارع الداخلية، واستكمال أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك بمنطقة الأردنية، بالإضافة إلى تشغيل طبقة السن وتركيب البلدورات والإنترلوك أمام بنك فيصل الإسلامي بمنطقة صيدناوي، في إطار تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بتلك المناطق.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، بما يحقق السيولة المرورية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب توجهات الدولة نحو إنشاء مدن حديثة متكاملة الخدمات.