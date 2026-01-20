وزير الإسكان يتفقد أحد المصانع المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر في دمياط

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحد المصانع المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بالمنطقة الحرة العامة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ولفيف من قيادات وزارة الإسكان ونواب البرلمان النائب وليد التمامى والنائب أمير الصديق والنائبة عبير رخا و رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

واطلع المحافظ والوزير خلال تفقدهما للمصنع ، خطوط الإنتاج و مراحل التصنيع بالمنتجات المرتبطة بأنظمة الترشيح المتقدم ، والفلاتر ، والأنظمة المستخدمة فى محطات المعالجة وتحليل المياه.

كما استمعا إلى شرح تفصيلى من مسئولى المصنع حول المنتجات ومدى توافقها مع المواصفات القياسية العالمية، و توظيفها بمشروعات تحلية محطات البحر التى تقوم على تنفيذها الدولة حاليًا او يتم التخطيط لتنفيذها مستقبلا

وأوضح محافظ دمياط ووزير الإسكان إلى أن الزيارة تعكس مدى الاهتمام بدعم الصناعة الوطنية و الاقتصاد الوطنى و تشجيع المصانع الوطنية التى تقدم منتجات بجودة تنافسية لتحقيق رؤى التنمية المستدامة.