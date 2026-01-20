قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وزير الإسكان يتفقد أحد المصانع المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر في دمياط

محافظ دمياط
زينب الزغبي

تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أحد المصانع المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بالمنطقة الحرة العامة.

 جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور  سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ولفيف من قيادات وزارة الإسكان ونواب البرلمان النائب وليد التمامى والنائب أمير الصديق والنائبة عبير رخا و رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

واطلع المحافظ والوزير خلال تفقدهما للمصنع ، خطوط الإنتاج و مراحل التصنيع بالمنتجات المرتبطة بأنظمة الترشيح المتقدم ، والفلاتر ، والأنظمة المستخدمة فى محطات المعالجة وتحليل المياه.

كما استمعا إلى شرح تفصيلى من مسئولى المصنع حول المنتجات ومدى توافقها مع المواصفات القياسية العالمية،  و توظيفها بمشروعات تحلية محطات البحر التى تقوم على تنفيذها الدولة حاليًا او يتم التخطيط لتنفيذها مستقبلا

وأوضح محافظ دمياط ووزير الإسكان إلى أن الزيارة تعكس مدى الاهتمام بدعم الصناعة الوطنية و الاقتصاد الوطنى و تشجيع المصانع الوطنية التى تقدم منتجات بجودة تنافسية لتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

