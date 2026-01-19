قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يلتقي رئيس الوحدة المركزية للسكان لمناقشة المبادرات التنموية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


التقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه ،  مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية،  وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وشهد اللقاء مناقشة ملفات العمل و أوجه التعاون المشترك لدعم المبادرات المجتمعية ، حيث استعرضت رئيس الوحدة المركزية للسكان ، عدد من المبادرات التى تأتى بالتعاون مع مختلف الجهات ، و المؤسسات الأهلية ، لتحقيق محاور التمكين الاقتصادي وتنمية المهارات والقدرات و التنمية المجتمعية داخل المحافظة..

وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة تتطلع إلى تفعيل هذه المبادرات، لدعم استراتيجية المحافظة ورؤيتها نحو تمكين الشباب والسيدات ، و تحسين الخصائص السكانية ودفع معدلات التنمية ، كما بحث آلية تحقيق معدلات ومؤشرات عالية بتلك المحاور ، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق بشكل دورى مع الوحدة المركزية بالوزارة للعمل فى هذا الاطار.

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " الى أن دمياط حققت أعلى المؤشرات فى ملف الحد من الأمية ، و أيضًا تحسن ملحوظ بمؤشرات الحد من البطالة ، و انخفاض معدل الوفيات بالاطفال حديثى الولادة ، و الإنجاب، علاوة على النجاح الذى حققته المدينة الصديقة للنساء،  وأكد انه يتم العمل فى ضوء مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، لتحقيق مستهدفاتها و الرؤى الرامية نحو التنميه

دمياط محافظ دمياط التنميه المحليه نائب محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

مي عز الدين واحمد تيمور

مي عز الدين تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها: شكرا على كونك انت

مازن الغرباوي

السفير التركي بالقاهرة يحتفي بأبطال مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" الفائزة لعام 2025

هبة السيسي

هبة السيسي تروي معاناتها مع السرطان: دعواتكم فرقت معايا

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد