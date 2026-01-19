محافظ دمياط يلتقي رئيس الوحدة المركزية للسكان لمناقشة المبادرات التنموية



التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه ، مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وشهد اللقاء مناقشة ملفات العمل و أوجه التعاون المشترك لدعم المبادرات المجتمعية ، حيث استعرضت رئيس الوحدة المركزية للسكان ، عدد من المبادرات التى تأتى بالتعاون مع مختلف الجهات ، و المؤسسات الأهلية ، لتحقيق محاور التمكين الاقتصادي وتنمية المهارات والقدرات و التنمية المجتمعية داخل المحافظة..

وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة تتطلع إلى تفعيل هذه المبادرات، لدعم استراتيجية المحافظة ورؤيتها نحو تمكين الشباب والسيدات ، و تحسين الخصائص السكانية ودفع معدلات التنمية ، كما بحث آلية تحقيق معدلات ومؤشرات عالية بتلك المحاور ، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق بشكل دورى مع الوحدة المركزية بالوزارة للعمل فى هذا الاطار.

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " الى أن دمياط حققت أعلى المؤشرات فى ملف الحد من الأمية ، و أيضًا تحسن ملحوظ بمؤشرات الحد من البطالة ، و انخفاض معدل الوفيات بالاطفال حديثى الولادة ، و الإنجاب، علاوة على النجاح الذى حققته المدينة الصديقة للنساء، وأكد انه يتم العمل فى ضوء مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، لتحقيق مستهدفاتها و الرؤى الرامية نحو التنميه