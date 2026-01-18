قوافل طبية بالمجان .. الكشف الطبي على 1325 مواطنًا بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري مدير القوافل العلاجية.

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بعزبة 3 بمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر يناير الجارى، تضمنت 9 عيادات بعدد 8 تخصصات طبية ، حيث تردد عليها 1320 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل حالة لتلقى العلاج اللازم باحدي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، بالإضافة إلى إجراء 650 تحليل بمعمل الدم و 49 تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص 10 حالات بالأشعة و 28 حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص 143 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر " افحص واطمن" و أيضًا عقد 12 ندوة توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 325 مواطن على مدار اليومين.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.