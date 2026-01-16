قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" بدمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع اليونسكو "أنا متعلم مدى الحياة"، والتي تقام تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، وبحضور مديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، خلال الاجتماع أن المبادرة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي أو التعليم التقليدي فحسب، بل تمتد لتشمل رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري، من خلال: ترسيخ القيم والعادات المجتمعية والدينية والأخلاقية السليمة، ونشر الوعي بالعادات الصحية والغذائية الصحيحة، وتطوير مهارات الحياة لمواكبة التغيرات المستمرة وتشمل التعليم والثقافة الرقمية القانونية والدينية بجانب تعليم حرف وتمكين اقتصادي .

وشددت المهندسة شيماء الصديق، على دعم المحافظة الكامل لملف ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الناشئة (Startups)، مؤكدة أن "التعلم مدى الحياة" يهدف في جوهره إلى تمكين المواطنين اقتصادياً وفتح آفاق الابتكار أمامهم بما يخدم سوق العمل وتنمية المجتمع الدمياطي والتشجيع علي بدء شركات ناشئة.

وأشادت نائب المحافظ بفوز محافظة دمياط بالانضمام لشبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للاهتمام البالغ الذي توليه المحافظة للمبادرات المجتمعية التي تخدم كافة الفئات العمرية.

وفي إطار التنفيذ الفعلي للمبادرة، وجهت المهندسة شيماء الصديق، مديرية الشباب والرياضة بضرورة تجهيز الأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب والشباب لإقامة الندوات، وورش العمل، والفعاليات الخاصة بالمبادرة، مؤكدة على دور هذه المنشآت كمنارات تثقيفية وتنموية.

ووجهت أيضا فريق اليونسكو بالمحافظة بضرورة إعداد بوسترات توعوية وشرح أهداف المبادرة ونشرها بشكل مستمر، مع الحرص على توثيق ونشر الإنجازات والخطوات التي يتم تحقيقها أولاً بأول لتعزيز الوعي المجتمعي.

كما استعرضت نائب محافظ دمياط، حزمة من المبادرات النوعية التي تطلقها المحافظة بالتوازي، ومن أبرزها: مبادرة "قيم وحياة": والتي تستهدف تعديل سلوكيات الأطفال والشباب داخل المدارس والجامعات، ومبادرة "عادات سليمة": المعنية بالصحة العامة والتغذية والوقاية الصحية.

شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لأهداف المبادرة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، مع وضع خطط مستقبلية تضمن استمرارية التأثير، كما شددت المهندسة شيماء الصديق على ضرورة التنسيق الكامل والفعال بين جميع الجهات التنفيذية والمديريات لضمان وصول المبادرة إلى أكبر عدد من مواطني المحافظة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وسرعة البدء فيها بداية من اجازة العام الدراسي القادمة.

هذا ويشار إلى أن محافظ دمياط قد أصدر القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل لجنة لتنفيذ مبادرة أنا متعلم مدى الحياة بدمياط برئاسة المهندسة شيماء الصديق، و عضوية عدد ممثلي الجامعات والمجلس القومي للمرأه و  مديرى المديريات والادارات المعنية .

دمياط نائب محافظ اليونسكو اجتماع

