"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ختام ماراثون امتحانات النقل بدمياط وانطلاق اختبارات الشهادة الإعدادية غداً

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

​أعلن  "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن انتهاء أعمال امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2026 بنجاح تام في كافة مدارس المحافظة وذلك عقب اختتام الطلاب لتأدية اختباراتهم اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير

حيث شهدت اللجان حالة من الاستقرار  والهدوء والالتزام بكافة المعايير التربوية والمنظمة للعملية الامتحانية التي وضعتها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لهم للتعبير عن تحصيلهم الدراسي طوال نصف العام الأول.

​وجاء ذلك خلال جولة  ميدانية موسعة أجراها "وكيل الوزارة" لتفقد سير العمل في إدارة الروضة التعليمية حيث شملت الزيارة مدرسة الرحامنة بني واحد والرحامنة بني اثنين بالإضافة إلى مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات والرحامنة الثانوية المشتركة

وقد حرص  "ياســـر عمــاره" خلال جولته على مراجعة وضوح أوراق الأسئلة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية داخل كل لجنة كما فتح حواراً أبوياً مع الطلاب والطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى مطابقتها للمناهج الدراسية وتوافقها مع الوقت الزمني المخصص للإجابة معرباً عن ارتياحه الشديد لما لمسه من انضباط داخل المدارس ووعي لدى المعلمين والملاحظين بقدسية الرسالة التعليمية.

​وفي سياق متصل وجه "وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط"  أنظار المجتمع التربوي إلى المرحلة الهامة التالية مشيراً إلى أن يوم غد الخميس الموافق 15 يناير سيمثل نقطة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي.

وشدد " عمــاره"  على ضرورة الاستعداد  التام واليقظة الكاملة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية مع التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة نهائياً داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين أو العاملين بالمدرسة وذلك تنفيذاً للقرارات الوزارية الحاسمة التي تهدف إلى منع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحان وضمان الشفافية المطلقة في رصد النتائج.

​واختتم "وكيل الوزارة" تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة العمليات المركزية بمديرية  التربية والتعليم تتابع لحظة بلحظة كافة التطورات الميدانية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات مشيداً بالتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية في محافظة دمياط لإنجاح هذا الموسم الامتحاني وتقديم نموذج تعليمي مشرف يليق بمكانة المحافظة وتطلعات أبنائها نحو مستقبل تعليمي أفضل.

دمياط محافظ دمياط تعليم امتحانات

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

