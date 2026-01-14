ختام ماراثون امتحانات النقل بدمياط وانطلاق اختبارات الشهادة الإعدادية غداً

​أعلن "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن انتهاء أعمال امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2026 بنجاح تام في كافة مدارس المحافظة وذلك عقب اختتام الطلاب لتأدية اختباراتهم اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير

حيث شهدت اللجان حالة من الاستقرار والهدوء والالتزام بكافة المعايير التربوية والمنظمة للعملية الامتحانية التي وضعتها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لهم للتعبير عن تحصيلهم الدراسي طوال نصف العام الأول.

​وجاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها "وكيل الوزارة" لتفقد سير العمل في إدارة الروضة التعليمية حيث شملت الزيارة مدرسة الرحامنة بني واحد والرحامنة بني اثنين بالإضافة إلى مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات والرحامنة الثانوية المشتركة

وقد حرص "ياســـر عمــاره" خلال جولته على مراجعة وضوح أوراق الأسئلة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية داخل كل لجنة كما فتح حواراً أبوياً مع الطلاب والطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى مطابقتها للمناهج الدراسية وتوافقها مع الوقت الزمني المخصص للإجابة معرباً عن ارتياحه الشديد لما لمسه من انضباط داخل المدارس ووعي لدى المعلمين والملاحظين بقدسية الرسالة التعليمية.

​وفي سياق متصل وجه "وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط" أنظار المجتمع التربوي إلى المرحلة الهامة التالية مشيراً إلى أن يوم غد الخميس الموافق 15 يناير سيمثل نقطة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي.

وشدد " عمــاره" على ضرورة الاستعداد التام واليقظة الكاملة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية مع التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة نهائياً داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين أو العاملين بالمدرسة وذلك تنفيذاً للقرارات الوزارية الحاسمة التي تهدف إلى منع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحان وضمان الشفافية المطلقة في رصد النتائج.

​واختتم "وكيل الوزارة" تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم تتابع لحظة بلحظة كافة التطورات الميدانية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات مشيداً بالتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية في محافظة دمياط لإنجاح هذا الموسم الامتحاني وتقديم نموذج تعليمي مشرف يليق بمكانة المحافظة وتطلعات أبنائها نحو مستقبل تعليمي أفضل.