رغم سوء الأحوال الجوية .. ميناء دمياط يعمل بمعدلاته الطبيعية

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه انه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات ، فإن ميناء دمياط مستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية ، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وقد أوضح البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16309 طن تشمل : 1480 طن كلينكر و 13148 طن يوريا و 1681 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22356 طن تشمل : 6961 طن خردة و 11810 طن ذرة و 3585 طن خشب زان .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 48 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4205 حاوية مكافئة .



وأكد البيان على أنه قد بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56658 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 45726 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3809 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وامبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5237 حركة .