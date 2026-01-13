قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ميناء دمياط يستقبل القنصل العام للصين بالإسكندرية لتعزيز فرص التعاون

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ،  يانغ يي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والوفد المرافق له وذلك في زيارة رسمية هدفت إلى التعرف على إمكانات الميناء وبحث تنمية وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين .


جاء ذلك بحضور اللواء بحري  دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وعدد من قيادات الهيئة.


وفي مستهل  اللقاء رحّب رئيس هيئة ميناء دمياط بالوفد الصيني مؤكدًا أن الزيارة تأتي تأكيدا على تميز العلاقات المصرية – الصينية والشراكة التى تربط البلدين في مجالات النقل البحري المختلفة مشيرًا إلى أن ميناء دمياط  أصبح اليوم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني المصرى وفقا لخطة التطوير والتحديث التى يشهدها قطاع النقل البحري والتى دشنها السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

كما أوضح اللواء بحري طارق عدلي أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة لتعزيز قدرات الميناء التنافسية.


وخلال الزيارة تم تقديم عروض توضيحية من جانب هيئة الميناء تضمنت تعريفًا شاملًا بمكانة الميناء الاستراتيجية ضمن منظومة الموانئ المصرية والإقليمية، وأهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها، إلى جانب استعراض المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الميناء في مختلف الأنشطة البحرية والخدمية واللوجستية والتى تعد ركيزة أساسية تعظم فرص التعاون بين الجانبين.


كما شهد اللقاء تقديم عرض من الجانب الصيني، تضمن استعراضًا لأنشطة شركة China Harbour داخل جمهورية مصر العربية ودورها في تنفيذ مشروعات كبرى تتعلق بالبنية التحتية البحرية والموانئ، مع التأكيد على اهتمام الشركة بتوسيع نطاق التعاون مع ميناء دمياط في ضوء ما يتمتع به من إمكانات قوية وفرص واعدة للشراكة والاستثمار.


عقب ذلك قام الوفد الصيني بجولة داخل المعرض التاريخي للميناء حيث استمع إلى شرح وافٍ حول المراحل التاريخية لتطور ميناء دمياط منذ إنشائه وصولا إلى وضعه الحالي كأحد أهم الموانئ المصرية ذات الدور المؤثر إقليميًا ودوليًا.


واختتمت الزيارة بجولة ميدانية للوفد داخل الميناء رافقه خلالها اللواء بحري  دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل اشتملت على أهم المرافق الحيوية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها وفي مقدمتها مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1" التي من شأنها إحداث طفرة كبيرة في قدرات الميناء ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز دوره في خدمة حركة التجارة البحرية ودعم الاقتصاد المصري .


ومن جانبه ثمّن السيد  يانغ يي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية ما شهده الميناء من تطور كبير ومستوى متقدم من التنظيم والتخطيط، مؤكدًا أن ميناء دمياط يمتلك مكونات حقيقية تؤهله ليكون أحد أهم الموانئ المحورية في المنطقة، حيث يعكس التطوير الجاري رؤية واضحة لتعزيز القدرات البحرية واللوجستية لمصر بما يواكب حركة التجارة العالمية. 


وأشار القنصل إلى اهتمام الصين بتعميق التعاون مع مصر في مجالات النقل البحري والموانئ والبنية التحتية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا متواصلًا يفتح المجال أمام فرص أكبر للشراكة والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

